«جلبوع Redemption».. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلى (إنفوجراف)

حظرت إسرائيل نشر أية تفاصيل في ملف "634463/21" تحقيقات هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع بالشمال.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن أحد الهاربين انتقل إلى الزنزانة، التي هربوا منها، قبل ساعات من تنفيذ مخططهم، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

هروب أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع

وتمكن ستة أسرى فلسطينيين، محكوم على بعضهم بالسجن مدى الحياة، من الهروب خارج سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة، فجر اليوم، الاثنين، بعدما حفروا نفقا امتد لعشرات الأمتار.

هروب أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع في إسرائيل

وأعلن جهاز الشرطة الإسرائيلي حالة الاستنفار الكاملة، وبدء عمليات تمشيط المناطق المجاورة للسجن، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن قوات الجيش تساند جهاز الأمن العام "الشاباك" ومصلحة السجون في أعمال التمشيط بحثًا عن السجناء الذين فروا من سجن جلبوع، مشيرا إلى تخصيص عدة طائرات جوية لأعمال استطلاع، واستدعاء 4 سرايا إضافية من الجنود والوحدات الخاصة.

من هم الأسرى الفلسطينيون الهاربون من جلبوع ؟

وكشفت السلطات الإسرائيلية عن هوية الفلسطينيين الذين تمكنوا من الهروب، وهم: محمود عبد الله عارضة، 46 عامًا، معتقل منذ عام 1996، ومحمد قاسم عارضة، 39 عامًا، معتقل منذ عام 2002، ويعقوب محمود قادري، 49 عامًا، معتقل منذ عام 2003، وأيهم نايف كممجي، 35 عامًا، معتقل منذ عام 2006، وزكريا زبيدي، 46 عامًا، معتقل منذ عام 2019، ومناضل يعقوب انفيعات، 26 عامًا، معتقل منذ عام 2019.