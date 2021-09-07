الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضحية جديدة.. غرق طفل بـ«شاطئ النخيل» بالإسكندرية

غرق طفل بالإسكندرية
غرق طفل بالإسكندرية

لقي طفل مصرعه غرقًا، اليوم الإثنين، بشاطئ النخيل بحي العجمي غرب الإسكندرية، رغم إغلاق الشاطئ أمام الجمهور بقرار النيابة العامة.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير المتطوعين، إن غرفة عمليات الفريق تلقت بلاغًا اليوم بحالة غرق طفل يدعى «يوسف خالد»، يبلغ من العمر  ١٤عامًا، بشاطئ النخيل.

وأضاف«المالحي»، في تصريحات لـ« الدستور»، أن الطفل غرق قبل الساعة السابعة من صباح اليوم، بشاطىء النخيل، بين الحاجز الرابع والخامس، وقد تلقى فريق غواصين الخير البلاغ منذ قليل، مطالبًا غواصين  الإسكندرية سرعة الوصول لمكان الغرق.

وأشار إلى أن الطفل غرق في الصباح الباكر، وهو ما يتم التشديد عليه بمنع نزول المواطنين في وقت مبكر قبل وجود عمال الشاطئ والإنقاذ، فضلًا عن أن الشاطئ مغلق بسبب حوادث الغرق المتكررة التي وقت به، ولكن هناك من لم يلتزم بالتعليمات وهو ما يؤدي إلى تكرار حالات الغرق.

وأكد قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، أنه في حالة ارتفاع البحر، يحب التزام رواد الشواطئ بتعليمات الإنقاذ، وتعرف المواطنين على المنطفة الآمنة، أما في البحر المفتوح مثل شواطئ  العجمي والساحل ممنوع النزول نهائيًا خلال اضطراب البحر، مع نزول الشواطئ المغلقة التي يتواجد بها "جونة محاطة بالدوالس".

ولفت إلى أنه يمنع تمامًا النزول قبل الساعة ٧ صباحًا أو بعد الغروب، وذلك لعدم تواجد أفراد الإنقاذ من العاملين بالشواطئ قبل أو بعد تلك الفترة، مع الالتزام بتعليمات الشاطئ حفاظًا على الأرواح، مؤكدًا على عدم نزول شاطئ النخيل تمامًا والمغلق بأمر من النيابة العامة.

وسجل شاطي النخيل خلال موسم الصيف عددًا من حالات الغرق، خلال التسلل للشاطئ، والذي أغلق هذا العام بأمر من النياية العامة، بعد أن سجل العام الماضي حادث غرق شهير راح ضحيته 12 فردًا خلال السباحة بعد الفجر رغم غلق الشاطي بسبب فيروس كورونا. 

شاطئ النخيل طفل غواصين الخير المتطوعين فريق غواصين حوادث الغرق رواد الشواطئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

«الصحة»: تسجيل 368 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

أول تعليق من خالد يوسف على القضية الأخيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

محمود خليل

«محمد الصغير».. أذكى رجل شرطة فى بر مصر

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

هدده بالتصفية الجسدية.. الاحتلال الإسرائيلى يستدعى والد الأسير أيهم كممجى

«جلبوع Redemption».. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلى (إنفوجراف)

«سرير وحارسة نائمة».. الرواية الإسرائيلية لهروب 6 أسرى من سجن جلبوع