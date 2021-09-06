«مستثمرى سوهاج»: القطاع الخاص شهد مؤخرًا اهتمامًا كبيرًا من الدولة

أكد محمود الشندويلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا للنهوض بالقطاع الخاص.

وقال الشندويلي، لـ"الدستور"، إن ذلك الاهتمام تم خلال الموجة الأولى للجائحة عند غلق بلدان العالم بصورة كاملة، وتم وقف حركة الاستيراد والتصدير، حيث تم إطلاق عدد كبير من المبادرات في جميع القطاعات الاقتصادية سواء (صناعية ـ زراعة - تجارة - سياحة - مشروعات صغيرة ومتوسطة وغيرهم).

أضاف رئيس جمعية مستثمري سوهاج أن القطاع الصناعي من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الحفاظ عليه واستمراره يمكن الحكومة المصرية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى وفرة عدد كبير من فرص العمل وخاصة للشباب حديثي التخرج.

وتابع رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن القطاع الصناعي بمثابة قاطرة التنمية لأي دولة على مستوى العالم، وذلك بسبب استيعابها عدد كبير العمالة على عكس اي قطاع آخر.