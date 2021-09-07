الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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فن

تفاصيل الحلقة 3 من «كدبة كبيرة».. أحمد زاهر يغادر إلى بلده هربًا من اتهامات التحرش

أبطال عمل كدبة كبيرة
أبطال عمل كدبة كبيرة

بدأت قناة الحياة الحمراء في عرض الحلقة الثالثة من مسلسل “ورا كل باب”، حكاية “كدبة كبيرة”، وذللك في التاسعة مساءً، حيث كشفت الحلقة عن استمرار اتهام أحمد زاهر، بشخصية “يحي أبو المجد” التي يقدمها في المسلسل، بالماسونية والتحرش بفنانة صاعدة بينما قام بمغادرة القاهرة متجهًا الي بلدته ليتواجد بجانب عمه الشخصية التي يقدمها الفنان فتوح أحمد.

وفوجئ يحيى أبو المجد بمقابلة عمه بشكل هادئ بعد واقعة التحرش التي انتشرت عبر الإنترنت، بينما كشفت الحلقة عن أول لقاء بين يحيي أبو المجد، وابن عمه “جمال” الشخصية التي يقدمها الفنان الشاب محمد ناصر، والذي رفض تواجد ابن عمه “يحيي أبو المجد” في المنزل، بعدما علم بما حدث في القاهرة من تحرش.

وكشفت الحلقة عن قيام يحيي أبو المجد بالذهاب مع عمه الشخصية التي يقدمها الفنان فتوح أحمد عن قيامه بالذهاب معه إلى المسجد من أجل الصلاة ليذهب يحيى أبو المجد مع عمه بينما يدور حديث داخل المسجد حول مجيء بطل العمل إلى المسجد بعدما حدث من تحرش وما قيل عبر السوشيال ميديا، وكشف يحيي أبو المجد لشيخ المسجد الذي كان يصلي فيه عما حدث معه بينما طمأنه شيخ المسجد أنه مظلوم.

وقد كشفت أولى حلقات حكاية «كدبة كبيرة» عن الخطوط الأولى من فكرة العمل نفسه، حيث اتهمت إحدى الفنانات الصاعدات الشخصية التي تقدمها الفنانة إيمان سلامة، الفنان أحمد زاهر الذي يقدم شخصية رجل الأعمال يحيي أبو المجد، بالتحرش والاعتداء عليها.

وتناقش حكاية كدبة كبيرة من مسلسل ورا كل باب، تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين، وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وغيرهم يعتبرونها العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

حكاية كدبة كبيرة بطولة النجم أحمد زاهر، والفنانة هنادي منها، ويشارك خلال العمل نخبة كبيرة من الفنانين منهم إيمان سلامة، محمد ناصر، عماد رشاد، رضوى جودة، فتوح أحمد، وفكرة الكاتب يسري الفخراني، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي.

مشاهير الفن محمد شباب بيرة فنانة عرض شخصية منزل لسوشيال ميديا منهم بينما أخل قاء لشخص الشب الص طول

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