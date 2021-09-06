رئيس مدينة إسنا يتفقد أعمال مشروعات «حياة كريمة» في القرى

تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، برفقة عبد الرحيم عبد الدايم طايع نائب رئيس المركز وعلى عبد الرازق رئيس قرية أصفون والأمير عبد الغنى رئيس قرية الكيمان عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال مشروعات حياة كريمة.

محلية اسنا تتفقد أعمال حياة كريمه

وجاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل اي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بقرية وابورات المطاعنة والجاري العمل بها وتغيير المواسير القديمة الاسبستوس بمواسير PVC ، 8 بوصة بطول 4.800كم بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

محلية اسنا تتفقد أعمال حياة كريمه

كما تم تفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى أصفون ومجلس قروى الكيمان والجاري العمل به على قدم وساق لتقديم أكثر من ٧ خدمات مختلفة للمواطنين، وأيضا تفقد أعمال إنشاء مبنى إداري وملعب قانوني بمركز شباب طفنيس.

وفي السياق ذاته تم تفقد أعمال دهان ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وعمل حليات خرسانية لحماية الأعمدة بالطريق السريع بقرية الكيمان.

محلية اسنا تتفقد أعمال حياة كريمه

وأكد رئيس المركز بتقديم كل الدعم لإتمام وإقامة المشروعات التي تعمل على تطوير البنية التحتية، مشيرا إلى تكاتف جميع الجهات والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية لتذليل التحديات التى قد تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات.

تفقد إبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسنا التابعة لمحافظة الأقصر، أمس الأحد، رفقة صفوت حسن رئيس قرية الحلة وعزيزة آدم رئيس قرية الشغب وعبد الرحيم محمد مهندس جهاز التعمير عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال مشروعات حياة كريمة.