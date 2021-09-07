محمد النقلى يكثف ساعات التصوير للانتهاء من الحلقات الأولى لـ «السيدة زينب»

يواصل فريق عمل مسلسل"السيدة زينب"، الذي تخوض بطولته الفنانة سوسن بدر، تصوير العمل على قدم وساق، وبشكل شبه يومي، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر داخل فريق العمل لـ "الدستور"، إن المخرج محمد النقلى يكثف حاليًا ساعات التصوير ودخل معسكر مغلق بصناع العمل سعيًا منه لإنهاء الحلقات الأولى بالكامل وتسليمها للقناة العارضه له، على أن تنطلق أولى حلقاته الشهر المقبل في أقصى تقدير، مشيرًا إلى أنهم أنهوا نسبة كبيرة من تصوير المشاهد.

ويظهر الفنان أشرف عبدالغفور، خلال الحلقات الأولى من العمل، ويجسد دور شيخ صوفي، وهو والد الفنان سامي مغاوري ضمن الأحداث، وتتوالى الأحداث في منطقة زقاق المدق بالسيدة زينب.

ويجسد أشرف عبدالغفور دور الجد الأكبر لعائلة زوج الفنانة سوسن بدر ضمن الأحداث، مشيرًا إلى أنه سيظهر في دور شيخ صوفي، وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق بحي السيدة زينب.

وصور المخرج محمد النقلي مشاهد العمل خلال الفترة الماضية في ديكورات مختلفة بين فيلا بمنطقة شبرامنت، وفي الحارة بمدينة الإنتاج الإعلامي، ويواصل السيناريست أحمد صبحي كتابة حلقات المسلسل، حيث تدور أحداثه فى 60 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

مسلسل "السيدة زينب"، بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ليلى عزالعرب، حسام داغر، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل، تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة عن السيدة زينب، وحي زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا في تلك المنطقة في إطار اجتماعي.

في سياق مختلف، انضمت سوسن لقائمة أبطال مسلسل "زي القمر" رسميًا خلال الأيام الماضية، حيث تخوض بطولة حكاية “اللي خلف مامتش”، والتي تقوم بتصويرها بالتزامن مع تصوير "السيدة زينب".

وتعرض الحدوتة الأولى بعنوان "غالية" وتخوض بطولتها بطولة درة، ومن إخراج شيرين عادل، والمسلسل من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم، ويشارك درة في البطولة كل من مراد مكرم، وفرح يوسف، وفراس سعيد، وأحمد حلاوة، ومجموعة آخري من الفنانين.

وتجسد "درة" ضمن أحداث حدوتة غالية شخصية فتاة تحب الفن لدرجة كبيرة، وبالأخص الموسيقى، ورغم أنها تتمتع بدرجة كبيرة من الجمال إلا أنها لم تتزوج إلا في مرحلة متقدمة من العمر، وبمرور الأحداث سوف تتعرض غالية لحادث ينتج عنه استئصال الرحم، وبعدها يحاول والدها إقناعها بالزواج وبالفعل تتزوج من مراد مكرم، ولكن بعد ذلك تكتشف أنها لم تدرس شخصيته بطريقة كافية فتطلب الانفصال.