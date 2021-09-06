«الصحة» توجه بسرعة تطعيم المواطنين: نستهدف 8 ملايين شهريًا

كشف مصدر بوزارة الصحة أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بسرعة العمل في تطعيم المواطنين بمراكز اللقاح.

وأوضح المصدر أن الوزيرة تستهدف تطعيم 8 ملايين مواطن شهريًا داخل مراكز تطعيم المواطنين ضد كورونا، وذلك باستخدام اللقاحات التي يتم استيرادها أو اللقاحات التي يتم تصنيعها محليًا مثل لقاح سينوفاك فاكسيرا.

وأكد المصدر أن وزيرة الصحة تعمل الآن على التعاقد مع إحدى الشركات المصنعة للقاح فيروس كورونا للتصنيع أيضًا في مصر، لافتًا إلى أن هذا اللقاح من اللقاحات المعتمدة في السفر لدى العديد من الدول، وسوف يساهم في توفير عدد أكبر من اللقاحات.

وأعلنت هالة زايد عن استقبال الشحنة الثانية من لقاحات فيروس كورونا "جونسون آند جونسون" بإجمالي ٥٢٥ ألفًا و ٦٠٠ جرعة، مساء أمس، وذلك عن طريق آلية مجموعة العمل الإفريقية للحصول على لقاحات كورونا “AVAT”، بالتعاون مع البنك الإفريقي للصادرات والواردات، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأكد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدي للجائحة وتوفير اللقاحات للمواطنين، مشيرًا إلى أن الشحنة التي تم استقبالها من لقاح "جونسون آند جونسون" سوف يتم توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين للخارج بـ لقاحات فيروس كورونا، واستكمال عملية تطعيم المواطنين من خلال ٧٧٦ مركزًا موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، لافتاً إلى أن لقاح "جونسون آند جونسون" أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط، وحصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وأشار متحدث الصحة إلى أن المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح، والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، والذي يُظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقفه من تلقي لقاح فيروس كورونا في حالة المسح الإلكتروني للرمز، موضحاً أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.

وناشد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية المواطنين مجددًا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة http://www.egcovac.mohp.gov.eg/ لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، بما يساهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة.