«الداخلية» تداهم مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان فى 6 أكتوبر.. وتحرر محتجزين

نجحت وزارة الداخلية، في ضبط القائمين على إدارة مركز طبى لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحدات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص– له معلومات جنائية– مقيم بدائرة مركز شرطة شبرا بالقاهرة) باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة ، تم استهداف الفيلا المُشار إليها وضبط المتهم المذكور، وكذا القائمين على إدارتها وتبين أنهم (5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية)، كما تبين وجود عدد (80) شخصا داخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها، وبسؤال عدد (6 أشخاص) من النزلاء أقروا بإحتجازهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم ، والتعدى عليهم وتكبيلهم بالحبال من قِبل القائمين على إدارة المكان ، وقد أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون إستشارة طبي– عدد من عينات تحاليل المخدرات– عدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر– 6 سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة– مجموعة من الأحبال والعصى المستخدمة فى التعدى على النزلاء ).

كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت فى (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص– مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية– عدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية) ، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد.. كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.