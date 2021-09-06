الإثنين 06 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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فن

محمد أبو السعد: سعيد بنجاح «بيت عز» وأواصل كتابة «بالورقة والقلم»

محمد أبو السعد
محمد أبو السعد

أعرب المؤلف محمد أبو السعد، عن سعادته الشديدة بسبب ردود الأفعال ونجاح حكاية “بيت عز” ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا” والذي يعرض حاليًا على شاشة قناة دي إم سي.

 

وقال “أبو السعد” لـ “الدستور”، إنه لم يتوقع نجاح شخصيته التي يقدمها ضمن الأحداث، مما جعله يشعر بالسعادة والحماس، مؤكدًا أن الحلقات المقبلة تشهد مفاجآت من العيار الثقيل، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور حتى الحلقة الأخيرة.

 

وأشار إلى أنه يعكف على كتابة الحلقات الأخيرة من حكاية “بالورقة والقلم” بمشاركة المؤلف أمين جمال تحت إشراف شريف يسري، والذي تخوض بطولتها الفنانة يسرا اللوزي، ومن المقرر انطلاق أولى حلقاتها خلال الفترة المقبلة.

 

حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، رشدى الشامى، صفاء الطوخى، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبى وغيرهم، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى ومحمد أبوالسعد، وإخراج أحمد يسرى، ومن المقرر انطلاق عرض أولى حلقات الحكاية خلال الأيام القليلة المقبلة على قناتى dmc وdmc دراما، ومنصة watch it.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخراني، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضي في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف في 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائمًا في المجتمع المصري.

 

أما حكاية «بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزي، عماد رشاد، نور محمود، علي الطيب، حسام الجندي، لاشينه لاشين، عبدلله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار : أمين جمال _ محمد أبوالسعد_ شريف يسري، إخراج : محمد بكير.

 

كان نجوم مسلسل "إلا أنا" بدأوا تصوير أول مشاهد الحكاية الأولى في الجزء الثاني في أواخر شهر يوليو الماضي، وذلك بعد انتهاء  الشركة المنتجة من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.

ويتكون الجزء الجديد من مسلسل "إلا أنا" من 6 حواديت كل حدوتة تدور في 10 حلقات، وتقوم الشركة حاليًا بترشيح أبطال الحواديت والمؤلفين والمخرجين للتعاقد معهم وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ عرض الجزء الأول على الشاشة.

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