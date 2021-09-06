رئيس «الرئاسى الليبى» يعلن انطلاق مشروع المصالحة الوطنية

قال المجلس الرئاسي الليبي، مساء اليوم الإثنين، إنه يسعى لتجاوز الخلافات ونبذ الفرقة وإيقاف نزيف الدماء.

ودعا المجلس الرئاسي الليبي الليبيين للالتفاف حول الوطن وبناء دولة القانون.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، اليوم الإثنين، رسميا انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.

وهنأ المنفى أبناء الشعب الليبي، بهذه المناسبة، مثمنًا كافة الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه اليوم من مصالحة، في إشارة إلى الإفراج عن السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.

وأوضح المنفى أن القرارات التي اتخذت ما كان لها أن تتخذ، لولا الرغبة الحقيقية والجادة، لدى الشعب الليبي من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة، وتجاوز الخلافات، ونبذ الفرقة، وإيقاف نزيف الدماء، ووضع حد لمعاناته.

وبارك المنفى للأمة الليبية، انطلاق أولى خطوات المصالحة الوطنية التي تمثل الرغبة الحقيقية لدى الجميع لطي الماضي وتجاوز الخلافات، داعيا الليبيين للالتفاف حول الوطن وبناء دولة المواطنة والقانون.

كما وجه الدعوة لكل الليبيين، للعمل معا من أجل بناء وطن واحد، ترفرف عليه راية السلام.

وفى وقت سابق من اليوم، بحث وزير الخارجية اليوناني مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، مساء اليوم الإثنين، في أثينا مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية.

وأعلنت وزارة الخارجية الليبية، مساء اليوم الإثنين، أن الجانب اليوناني أبدى رغبته في الانضمام إلى مبادرة استقرار ليبيا.

وأوضحت الخارجية الليبية أن المحادثات مع اليونان تناولت عودة حركة الطيران وإعادة فتح المجال الجوي بين البلدين.

وفى وقت سابق من اليوم، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق سراح 8 محتجزين من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في إطار اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 23 أكتوبر الماضي.