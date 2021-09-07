الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

صنعت أهم لحظات الموضة التاريخية.. لماذا نعشق ملابس الأميرة ديانا؟

الأميرة ديانا
الأميرة ديانا

أصبحت الأميرة ة ديانا أشبه بمرجع الأزياء الذي نعود إليه مرارًا وتكرارًا، للحصول على إجابات اختياراتنا في ارتداء ملابسنا الخاصة،  فما ترتديه الأميرة ديانا لا يعفى عنه الدهر أبدًا، وتكاد تكون أشهر أميرة في العصر الحديث بسبب أناقتها، ونستعرض لكم في السطور التالية الأسباب التي تجعلنا نعشق ملابس الأميرة ديانا.

أزياء الأميرة 

ساهم الكثير من محبي ديانا فى تسليط الضوء على كل ما ارتدته ديانا أمام الجمهور، وسبق وأقام قصر “كنسينجتون” معرضًا مخصصًا لملابسها ما تم تسليط الضوء على أزيائها قريبًا عبر عرض موسيقي جديد من أزياء ويليام آيفي لونج وأغنية مميزة بعنوان الفستان.

بالإضافة إلي الأعمال التلفزيونية والدرامية التي تناولت حياة الأميرة ومن بينها التركيز على الجزء الخاص بالأزياء وأبرز الأعمال التي ركزت علي جزء الأزياء الخاص بالأميرة وهو مسلسل “crown”.

وهناك جزء مخصص لأزياء الأميرة ديانا في كل مجلة مختصة بالموضة علي مستوي العالم.

عودة أزيائها اليوم

كما أعادت دار “Rowing Blazers”  إطلاق سترة الأغنام السوداء الشهيرة لديانا، التي ارتدتها في زوج من مباريات البولو الخاصة بزوجها، كما عرضت مجلة فوغ البريطانية مؤخرًا، فستان أزرق ياقوتي للأميرة ديانا، فكل تلك الأمور ساهمت في ارتفاع مكانة الأميرة لدينا.

اختيارات الأميرة ديانا فى الأزياء

أظهرت الأميرة ديانا من خلال حبها للملابس مدى جدارتها فى صنع بعض لحظات الموضة الهامة،  ففساتين لورا آشلي، ذات الأكمام المنفوخة والتنانير المتوسطة، وارتدائها التريكو، وتفضيلها للبلوزات ذات الألوان القزحية، والأزياء المخملية الفاخرة، و البلوزات القطنية التي تلائم كافة الطبقات الاجتماعية، بالإضافة إلي أقمشة الحرير المنقطة التي كانت ترتديها، كل هذا جعل أزيائها محبوبة من قبل أن يتم تسليط الضوؤ عليها من قبل وسائل الإعلام.

كما أن  وفاة الاميرة المبكرة وطلاقها والحوادث التي تعرضت لها، كل هذا رفع مستوى شهرتها وظهورها في مختلف وسائل الإعلام العالمية، الأمر الذي أتاح التركيز بشكل أكبر على أزيائها.

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