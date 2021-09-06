الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إيداع الطالب المتهم بقتل صديقه بسبب المزاح فى منشأة القناطر دار رعاية

الطالب المتهم
الطالب المتهم

قررت نيابة شمال الجيزة، إيداع الطالب المتهم بقتل صديقه خلال مشاجرة نشبت بينهما بعد وصلة مزاح، دار رعاية، لحين استكمال التحقيقات فى القضية.

كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وبدأت التحقيق مع الطالب المتهم، واستدعت عددا من الشهود؛ لسماع أقوالهم.

اعترف طالب متهم بقتل آخر في منشأة القناطر بالجيزة، أنه لم يقصد قتله، وذكر أن مزاحًا بينهما تطور إلى مشاجرة، وتبادلا الاعتداء بينهما، وخلال اعتداء المتهم على الضحية بالضرب، سقط أرضا، مما أسفر عن إصابته ووفاته.

وذكر المتهم أنه كان يرتبط بعلاقة صداقة بالمجني عليه، إلا أن المزاح تحول إلى مشاجرة، نافيا نيته قتل الضحية.

واستمع رجال المباحث لأقوال ثلاثة من أصدقاء المجني عليه والمتهم، باعتبارهم شهود عيان، وأكدوا صحة تحريات رجال المباحث واعترافات المتهم، وذكروا أن الخلاف بدأ بمزاح، إلا أنه تحول لمشاجرة أدت إلى مصرع المجني عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث منشأة القناطر، بلاغا يفيد بمقتل طالب يبلغ من العمر 16 سنة، نتيجة تعرضه لاعتداء على يد صديقه.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين من خلال التحريات أن مزاحا بين المجني عليه، والمتهم "ي.د" 15 سنة طالب، تحول إلى مشاجرة، مما أدى لوفاة الضحية، نتيجة الاعتداء عليه بالضرب.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

نيابة شمال الجيزة مشاجرة الطالب المتهم استكمال التحقيقات النيابة

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