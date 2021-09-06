الإثنين 06 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«سور بلكونة» يقتل طفلا فى كفر الدوار

قتل طفل
قتل طفل

لقي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه إثر وقوع جدار بلكونة بقرية زهرة التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كفر الدوار العام.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوصول طفل إلى المستشفى العام جثة هامدة، ادعاء سقوط جدار بلكونة بقرية زهرة كفر الدوار التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع "ادم عبد الكريم رمضان " ٧ سنوات بسبب سقوط جدار بلكونة منزل عليه.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كفر الدوار وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

محافظة الحماية المدنية انهيار محافظ البحيرة تعويضات الأجهزة الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

مصرع شاب من «الرابع» فى الهرم.. فَتَح باب «الأسانسير» فلم يجده

مشروع قومى عملاق.. مستفيدون من «الإسكان الاجتماعى» يتحدثون لـ«الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيارات تزويد لبنان بالطاقة.. بحثًا عن اليد الخفية!

حسين دعسة

أوبريت "وطني.. شمس"..  شغف القوة و الجمال.. وبهجة تاريخ الأردن العربي الهاشمي

ماجدة الجندي تكتب: زيارة خاصة إلى بيت نجيب محفوظ

د.أحمد الخميسى

ثيودوراكيس.. الفنان والموقف

محمد مرعي

تحديث القوة الناعمة المصرية

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

صور

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

مراحل صناعة الفحم (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأخير للأسرى الهاربين: توقفوا للتدخين في شمال إسرائيل

«هجوم أو اختطاف».. مخاوف إسرائيلية من عمليات لـ«الأسرى الهاربين»

ثغرة أمنية وعمود «السرير».. كيف هرب الأسرى الفلسطينيون من السجن الإسرائيلى؟