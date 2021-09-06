«سور بلكونة» يقتل طفلا فى كفر الدوار

لقي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه إثر وقوع جدار بلكونة بقرية زهرة التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كفر الدوار العام.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوصول طفل إلى المستشفى العام جثة هامدة، ادعاء سقوط جدار بلكونة بقرية زهرة كفر الدوار التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع "ادم عبد الكريم رمضان " ٧ سنوات بسبب سقوط جدار بلكونة منزل عليه.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كفر الدوار وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.