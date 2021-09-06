الإثنين 06 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحركات أمريكية لمنح المواطنين جرعة معززة من لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعرب المسئولون الأمريكيون عن تفاؤلهم بأن تسليم اللقاح المعزز لفيروس كورونا يمكن أن يبدأ لجميع البالغين في 20 سبتمبر الجاري، وهو الهدف الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تستمر الحالات في الزيادة في جميع أنحاء البلاد التي ينتشر فيها متغير دلتا شديد العدوى وسريع الانتشار.
ويصر المسئولون على أن التعزيزات لن يتم طرحها دون إذن من وكالات الصحة الأمريكية، مما يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية التأخير.
وسُئل الدكتور أنتوني فاوتشي، رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن ، يوم الأحد على قناة سي بي إس عما إذا كان 20 سبتمبر لا يزال هو تاريخ الإطلاق المخطط له.
وأجاب: "أنه كذلك في بعض النواحي، كنا نأمل أن نطرح كلا المنتجين المرشحين ، موديرنا وفايزر، بحلول أسبوع العشرين".
وتابغ فاوتشي"من المتصور أنه سيكون لدينا واحد منهم فقط، ولكن الآخر سوف يتبعه بعد ذلك بوقت قصير". 
وأضاف أن شركة فايزر قدمت بياناتها ، مما يجعل من المرجح أن تحقق هذا الهدف كما أعلنت شركة موديرنا أنها بدأت في تقديم البيانات.
وأشار إلى أنه من المحتمل جدًا تنفيذ جزء على الأقل من الخطة، ولكن في النهاية سيتم تنفيذ الخطة بأكملها.
وقال فاوتشي : "لن نفعل أي شيء ما لم تحصل على الموافقة التنظيمية المناسبة من إدارة الغذاء والدواء، ثم التوصية من اللجنة الاستشارية [CDC]" ، موضحًا أنه يتوقع أي تأخير محتمل مع شركة موديرنا سيكون "على الأكثر" لمدة أسابيع قليلة.

نظرًا لأن جميع إصابات فيروس كورونا تقريبًا في الولايات المتحدة ناتجة عن متغير دلتا، يأمل المسئولون في أن يحد المعززون من انتشاره السريع، بحسب الصحيفة.

وتوفر لقاحات كورونا حماية قوية ضد المرض والاستشفاء والوفاة ضد دلتا، ولكن يقال إن الإصابات الخارقة آخذة في الارتفاع مع هذا البديل.

وفي الوقت الحالي، تم تطعيم 53٪ من سكان الولايات المتحدة بشكل كامل، وتلقى 62٪ جرعة واحدة على الأقل.

وزادت حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 6 ٪ في الأسبوع الماضي في 4 سبتمبر، وكانت هناك زيادة بنسبة 22 ٪ في الوفيات خلال نفس الفترة.

لقاح كورونا الولايات المتحدة فيروس متغير دلتا

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