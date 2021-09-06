رئيس الشهداء يناقش نسب التنفيذ بمشروعات مبادرة «حياة كريمة»

استقبل اليوم مجدي رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء بالمنوفية اللواء هشام السوداني مستشار رئيس الوزراء في اجتماع تنسيقي حضره الأستاذ حاتم الشبشيري مدير إدارة الشباب والرياضة، والأستاذ عبد المنعم صيرة مدير الإدارة الزراعية، والدكتورة أمل عبد الوارث مدير الإدارة الطبية، والأستاذ وائل غنيمة رئيس فرع شركة المياه والصرف الصحي بالشهداء، ومهندس حسين أبو طالب مدير الكهرباء.

بمشروعات مبادرة «حياة كريمة

وخلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس مدينة الشهداء تم مناقشة نسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى المركز، وكذلك بحث سبل توفير المساحات المطلوبة من الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات المبادرة والتي تتوافر بها المعايير والمواصفات المقررة لإقامة تلك المشروعات خاصة ما يتعلق بقطاع الصحة لما يتطلبه إقامة المراكز والوحدات الصحية من مقاييس ومعايير خاصة تؤهله للدخول ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والجدير بالذكر أنه تم إدراج 19 وحدة صحية بمركز الشهداء ضمن المبادرة منها ٧ وحدات يتم رفع كفاءتها، و١٢ وحدة يتم إنشاؤها بالكامل طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

بمشروعات مبادرة «حياة كريمة

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات وحصر كافة المعوقات التي من شأنها تعطيل مسيرة العمل بها.

عقب الاجتماع انتقل رئيس المدينة بصحبة مستشار رئيس الوزراء إلى جولة ميدانية للوقوف على معدل النسب التنفيذية لعدد من مشروعات المبادرة على أرض الواقع، حيث تفقدا أعمال دمك وتسوية طبقة الإحلال الخامسة بالمجمع الزراعي بكفر عشما، وأعمال تسليح وصب الدور الأول علوي بمجمع الخدمات بالقرية، كما تفقدا أيضا أعمال التطوير بملعب ومركز شباب كفر عشما، وتابعا أعمال مدرسة عشما الإبتدائية التي بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها ٩٥%.

بمشروعات مبادرة «حياة كريمة

بعد ذلك انتقل السوداني برفقة نائب رئيس المدينة لشئون القرى لتفقد نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالوحدة المحلية بدنشواي حيث تابع أعمال المجمع الخدمي، والوحدة الصحية بدنشواي، كما تفقد الوحدة الصحية بقرية إبشادي.

بمشروعات مبادرة «حياة كريمة

ونقل السوداني في ختام زيارته اهتمام الدولة وتوجهها الشديدين نحو تطوير الريف المصري، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأبنائه بتطوير ورفع كفاءة منشآته ومؤسساته الخدمية أو بإنشاء الجديد المتطور منها للتخفيف عن كاهلهم بسرعة الحصول على خدماتهم، وتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل لهم، وأعرب السوداني عن سعادته بترابط وتسلسل الأفكار بين المؤسسات الخدمية المختلفة بالمركز وبين رئيس المركز والمدينة وإلمام كافة الأطراف بجميع خيوط الأعمال في انسجام تام.

بمشروعات مبادرة �حياة كريمة

بمشروعات مبادرة �حياة كريمة

بمشروعات مبادرة �حياة كريمة

بمشروعات مبادرة �حياة كريمة

بمشروعات مبادرة �حياة كريمة

بمشروعات مبادرة �حياة كريمة