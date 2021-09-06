الإثنين 06 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

«تجار المحمول»: نمو مبيعات إكسسوارات الموبايل 25% خلال الـ8 أشهر الأولى

اكسسوارت المحمول
اكسسوارت المحمول

قال محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول بالغرف التجارية بالقاهرة، إن مبيعات إكسسوارات المحمول ومستلزماته نمت بنسبة تراوحت بين 15 و 25% خلال الـ8 أشهر الأولى للعام الجاري، لافتًا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المستخدمين على اكسسوارات (الموبايل) خلال فترة الصيف والمصايف.

أضاف طلعت، لـ“الدستور”، أن حجم مبيعات اكسسوارات المحمول سنويًا تصل لـ10 مليارات جنيه، إضافة إلى 40 مليار جنيه للهواتف الذكية والتقليدية، ما يؤدي إلى زيادة حجم فرص العمل المباشرة لتجارة المحمول سنويًا بنسبة تصل لـ10%.

أشار رئيس شعبة تجار المحمول إلى أن مصر أصبحت من أكبر الدول المستهلكة للهواتف المحمولة ومستلزماتها وسوق واعدة أمام المصنعين والدولة تحصل على حقوقها كاملة من هذه الصناعة، سواء ضرائب القيمة المضافة أو ضريبة الدخل والعوائد الاقتصادية وضرائب التنمية، حيث تصل مبيعات صناعة أجهزة الاتصالات، سواء الهواتف بأنواعها أو الحاسبات وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب والتابلت في مصر، نحو 70 مليار جنيه سنويًا.

وأوضح أن هناك نحو 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة يتم توفيرها من هذا القطاع سنويا، لافتًا إلى أن مصر أصبحت من أكبر مستخدمي خدمات الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا بعدد 111 مليون مستخدم للهاتف المحمول والأرضي ونحو 70 مليون مستخدم للإنترنت الأرضي والموبايل، ما يعظّم من القيمة المضافة للاقتصاد المحلي من هذه الصناعة.

تجار المحمول الإنترنت الموبايل الهواتف الذكية شعبة مصر 2021

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