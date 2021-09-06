«الزراعة» تفحص تقاوي البطاطس المحلية استعدادًا للموسم الجديد

قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس إنه جاري إعداد وفحص تقاوي البطاطس المحلية في إطار توجيهات وزير الزراعة بتجهيز التقاوى قبل موسم الزراعة بفترة مناسبة للمزراعين حيث قام المشروع بفحص 9453 عينة بإجمالي 188774.534 طن حتى تاريخ 6/9/2021.

كما قام بعمل صيانة لمساحات المناطق الخالية من مرض العفن (3742) فدان وإجمالي مساحات المناطق الخالية من مرض العفن البنى التي تم تأسيسها (7865) فدان وتتضمن هذه المساحة (9) مزارع جديدة بإجمالي (72) بيفوت حتى تاريخ 6/9/2021، بإجمالي مساحات المناطق الخالية قد بلغ إلى الآن، 621 ألف فدان.

في السياق، أعلنت بلابل انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لطلاب قسم الهندسة الزراعية لكلية الزراعة جامعة القاهرة تحت عنوان نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لمدة 5 أيام وذلك بوحدة الرصد والمتابعة الجيومكانية الخاصة بالمشروع.

وقالت إن المهندس عبد الحي الدمرداش، خبير المتابعة الجيومكانية بإلقاء محاضرة تعريفية عن الجيومكانية والاستشعار عن بعد وتطبيقاتها

وقام فريق العمل الخاص بالوحدة بتدريب الطلاب على نظم الاستشعار عن بعد والمتابعة الحقلية باستخدام البرامج والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، علمًا بأن المشروع سيقوم بإعادة هذه الدورة في الفترة من 12 - 16 سبتمبر 2021، نظرًا للإقبال الشديد من الطلبة على هذه الدورة.