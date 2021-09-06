الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس البورصة: محادثات مرتقبة مع «المالية» لمناقشة تأثير ضريبة الأرباح الرأسمالية

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات واجتماعات مكثفة مع القائمين على السياسات المالية لإطلاعهم على التأثير المتوقع، لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على أداء البورصة والطروحات المرتقبة.

جاء ذلك خلال مشاركة صالح في اللقاء الذي عقدته لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، بحضور أعضاء الجمعية، لافتًا إلى أن المحادثات ستركز على استعراض تأثير الضريبة وتحديد تكلفتها على أداء السوق مقارنة بالعائد منها على مستوى الاقتصاد الكلي قبل التطرق لطرح بدائل ومقترحات تتعلق بالتنفيذ.

وأوضح فريد أنه سيتم تجهيز دراسات بشأن التأثير المحتمل للضريبة على الطروحات المقبلة، سواء التابعة لبرنامج الطروحات الحكومية أو القطاع الخاص، لعرضها على مسئولي وزارة المالية والأطراف المعنية بالسوق، مشددًا على أن أطراف السوق ستكون ممثلة في الاجتماعات المرتقبة مع مسئولي وزارة المالية.

وعقدت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، الإثنين، ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة محمد فريد صالح، رئيس البورصة، وحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

ويهدف اللقاء إلى فتح باب الحوار والمناقشة حول أداء البورصة المصرية منذ 2016 وحتى الآن، من إنجازات ومعوقات وحلول، وذلك بحضور ومشاركة محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين.

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