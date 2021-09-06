الإثنين 06 سبتمبر 2021
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سياسي

العسومى: القمة البرلمانية العالمية الأولى ستناقش مبادرة مكافحة الإرهاب

لقاء رئيس البرلمان
لقاء رئيس البرلمان العربي

في ثاني الفعاليات التي يقوم بها عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، في إطار زيارته إلى فيينا للمشاركة في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، المقرر عقدهما خلال الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر في العاصمة النمساوية فيينا، التقى اليوم رئيس البرلمان العربي مع السيد رينهولد لوباتكا، رئيس الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي، حيث عقدت المباحثات بمقر برلمان النمسا.

في مستهل اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالجهود العربية والإقليمية والدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب، في ضوء التطورات الأخيرة على الساحة الدولية، واتفق الطرفان على أن الإرهاب لا دين له، ولا يجب نسبه إلى أي دين أو ثقافة أو جنسية.

وحول القمة العالمية البرلمانية الأولى لمكافحة الإرهاب، أكد "العسومي" الأهمية الاستثنائية لتلك القمة باعتبارها الأولى من نوعها، وأشار بشكل خاص إلى أهمية الجلسة الثالثة من هذه القمة، والتي تم تخصيصها لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، استنادًا إلى النداء الذي أطلقه رئيس البرلمان العربي في منتصف شهر يوليو الماضي، خلال المشاركة في مؤتمر برلماني دولي حول مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والمجموعة البرلمانية لدول الساحل الخمس.

وأضاف "العسومي" أن البرلمان العربي أعد وثيقة بشأن رؤيته لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، من المقرر أن تكون موضوعًا للنقاش بين الأطراف الرئيسية المشاركة في القمة العالمية البرلمانية الأولى لمكافحة الإرهاب، ومن المتوقع أن تتبعها خطوات مؤسسية أخرى للتعاون بين البرلمان العربي وتلك الجهات في مجال مكافحة الإرهاب بشكل عام، وفي منطقة الساحل بشكل خاص.

من جهته، أعرب لوباتكا عن تقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها البرلمان العربي برئاسة "العسومي" في مرحلته الجديدة، والتي تؤسس لشراكة حقيقية تخدم المجتمعات العربية في خضم التحديات التي تواجه المنطقة حالياً، كما تدعم الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والوقاية من الفكر المتطرف.

عادل بن عبدالرحمن العسومى البرلمان العربي المؤتمر العالمي مكافحة الإرهاب فيينا العاصمة النمساوية

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