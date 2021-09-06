بعد نشوب حريق فى عمارتها.. ميرفت أمين: «أنا بخير ولم أغادر منزلى»

اندلع حريق هائل منذ قليل في أحد المباني في منطقة المهندسين بالقاهرة في إحدى شركات الدعايا والإعلان، وأسفر عن مصرع أحد العاملين نتيجة تعرضه للاختناق، وتبين أيضاً أن العقار تقيم فيه الفنانة ميرفت أمين، وأنها كانت موجودة فيه أثناء اندلاع النيران، وصعدت أعلى سطح العقار حتى تمكنت القوات من إخماد النيران.

ميرفت أمين تطمئن الجميع على صحتها بعد الحريق

«الدستور» تواصلت مع الفنانة ميرفت أمين للأطمئنان عليها، حيث قالت «أنا الحمدلله بخير الحريق كان بعيدا عني ولم أتأثر به اطلاقاً لأنني أسكن في الدور السادس من المبني ومتواجدة حالياً بمنزلي لم أغادره ووصلتني رسائل وتليفونات عديدة للاطمئنان علي من أصدقائي وعائلتي وأحب أن أطمئن الجميع أنني بخير ولم يصبني أي شر الحمدلله».

أعز الولد آخر أعمال ميرفت أمين

يشار إلى أن أخر أعمال ميرفت أمين فيلم «أعز الولد» الذي شاركت فيه بجانب صديقتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وشيرين وأنعام سالوسة وعرض الفيلم علي إحدى المنصات الإلكترونية وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا وقصته كانت في إطار كوميدي تدور الأحداث حول خمسة أطفال يتعرضون للاختطاف أثناء توجههم إلى المدرسة، فتقرر الجدات التصدي للمختطفين وإعادتهم بأنفسهن سالمين.