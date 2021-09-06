رسالة طمأنة من طارق شوقى لطلاب «الدور الثانى» فى الثانوية العامة

وجّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة طمأنة إلى طلاب الثانوية العامة الذين يخوضون امتحانات الدور الثاني وتخوفهم من عدم وجود فرص لهم داخل الكليات الجامعية بتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، إذ قال الوزير: «لا تقلقوا.. هذا يحدث كل عام، وعقب إعلان نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة تعقد مرحلة ثالثة لتنسيق القبول بالجامعات».

وأشار وزير التعليم، خلال فيديو بث عبر موقع وزارة التربية والتعليم لشرح إعادة فحص تظلمات الثانوية العامة، إلى أن لكل طالب ناجح في الدور الثاني للثانوية العامة مجموعًا، ووزارة التعليم العالي نرسل إليها المجاميع لنرى إذا كان المجموع يدخل مرحلة أولى أو ثانية من تنسيق القبول بالجامعات.

وتابع: «لا داعي للقلق من هذه النقطة نهائيًا، ويا ريت الطلاب تركز على الدور الثاني للامتحانات.. ونتمنى مستقبلًا باهرًا لكل خريجي دفعة 2020 /2021».

وكان وزير التربية والتعليم، قد أكد أنه في حال شكوك طالب الثانوية العامة من نتيجة تظلمه في المواد الامتحانية يمكنه التقدم بطلب إعادة فحص المادة يدويًا مقابل سداد مبلغ 300 جنيه مصري عن كل مادة بحضور الطالب وولي أمره، وذلك بدايةً من الخميس 9 سبتمبر، على أن يتم القيام باختيار المواد المطلوب إعادة فحصها يدويًا من خلال الرابط بداية من السبت 11 سبتمبر وحتى الخميس 16 سبتمبر، وبعد التقديم سيتم إرسال مواعيد لاستقبال الطالب مع والديه للاطلاع على الأوراق.