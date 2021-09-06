الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة ورفع 33860 طن قمامة وردش من 7 مراكز بالشرقية

رفع قمامة
رفع قمامة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال وحدة التدخل السريع بالديوان العام لإزالة ورفع (33860) طن قمامة وردش بواقع (1693) نقلة من مراكز ( بلبيس - الزقازيق - مشتول السوق - الإبراهيمية - ههيا - أبوحماد – فاقوس ) خلال شهر أغسطس الماضى.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية أن الوحدة قامت برفع (840) طن ردش بواقع (42نقلة ) من أرض مهرجان الخيول بمركز بلبيس بالإضافة لرفع (660) طن قمامة من مقلب الغار وتسوية (940) طن ردش بأرض سوق الثلاثاء بالإضافة لرفع وتسويه (4760) طن ردش لتجهيز المحور المرورى الجديد بتقسيم المعلمين بمركز الزقازيق بإجمالى (6360) قمامة وردش بواقع (318) نقلة ،فضلاً عن رفع (21260) طن قمامة من قرية نبتيت بمركز مشتول السوق بواقع (1063) نقلة ورفع (1140) طن قمامة من قرية كفور نجم بمركز الإبراهيمية بواقع (57) نقلة وكذلك رفع (1060) طن قمامة بواقع (53) نقلة من النقطة الوسيطة بمركز ههيا فضلاً عن رفع (480) طن قمامة من مركز أبوحماد بواقع (24) نقلة وكذلك رفع (620) طن قمامة من النقطة الوسيطة بمركز فاقوس بواقع (31) نقلة لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة بالإضافة لردم  أرض الموقف الجديد بمركز بلبيس بـ (2100) طن ردش بإستخدام (5) معدات ( 3 سيارات قلاب حمولة 20 طن – 2 لودر).

وأكد محافظ الشرقية على استمرار شن الحملات المكثفة لرفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

محافظة تقسيم مهرجان المواطنين الثلاثاء الشرقية السوق

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