لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. 6 قواعد مهمة عن «تقليل الاغتراب»

حددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قواعد التحويل بين الكليات «تقليل الاغتراب»، والذي سيكون متاحًا من خلال الموقع الرسمي للتنسيق على الإنترنت أمام الطلاب المرشحين للمرحلتين الأولى والثانية ابتداءً من الأربعاء المقبل الموافق 8 أغسطس ويستمر حتى الأحد 12 أغسطس.

وحددت الوزارة قواعد ترصد "الدستور" أبرزها:

1- التحويل المناظر يكون فى حدود الأدنى للقطاع.

2- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

3- الالتزام بقواعد التحويل الجغرافي.

4- التحويل عن طريق موقع التنسيق فقط.

5- لا يوجد تحويلات ورقية.

6- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

انتهى منذ قليل مؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، حيث أعلن الوزير كافة التفاصيل الخاصة بقبول الطلاب فى مرحلة التنسيق الثانية بالإضافة إلى الأماكن الشاغرة فى المرحلة الثالثة، قال الدكتور خالد عبد الغفار أن الكليات الشاغرة فى المرحلة الثالثة هى: كليات التربية تعليم ابتدائي، كليات الحقوق، كليات التربية النوعية، كليات الآداب، كليات السياحة والفنادق، المعاهد الفنية للتمريض، كليات التربية الرياضية، كليات التربية الموسيقية، المعاهد التابعة للكليات التكنولوجية.

وعن بدء المرحلة الثالثة للتنسيق والتى يبحث عنها شريحة كبيرة من طلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجاميع من شريحة الـ 50% والـ 60% قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال مؤتمر اليوم الاثنين أن يبدأ التقديم للمرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة فى النصف الثاني من شهر سبتمبر الجارى، وفقًا لما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حيث أنه من المنتظر إعلان هذه المرحلة بعد إنتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والتى بدأت هذا الأسبوع حيث انطلقت السبت الماضي.