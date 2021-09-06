إتمام تركيب آخر أنبوب في خط الغاز الروسي «نورد ستريم 2»

أعلنت شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" المملوكة لشركة "جازبروم" الروسية للغاز الطبيعي اليوم الاثنين أنه تم تركيب آخر أنبوب في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" المثير للجدل، الذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

ومن المنتظر أن تبدأ "جازبروم" توريد الغاز إلى ألمانيا في أكتوبر المقبل.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العمل في خط غاز "نورد ستريم 2" المثير للجدل و الذي سيحمل الغاز الروسي إلى ألمانيا، وأوروبا، يوشك على الانتهاء، حيث يتبقى فقط 15 كيلومترًا (تسعة أميال) من الأنابيب، ومن المنتظر إنجاز هذه الأعمال خلال الشهر المقبل.

ووفقًا لحسابات وكالة بلومبرج للأنباء السبت، يتوقع استكمال الجزء المتبقي من الخط خلال 10 أيام إلى ثلاثين يومًا، بحسب عدد السفن المشاركة في العمل.

وأوضحت الوكالة أن استكمال "نورد ستريم 2" سيشكل علامة فارقة في العلاقات بين روسيا وألمانيا، بعد تأجيلات سببتها معارضة قوية من حلفاء رئيسيين مثل الولايات المتحدة.

وسينقل الخط الغاز الطبيعي الروسي الحيوي إلى أوروبا، التي تواجه أزمة في الإمدادات بعد شتاء مرير، استنزف مخزون القارة من الغاز.

ونقلت بلومبرج عن بوتين قوله الجمعة خلال محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو: "نعتبر أن الخط يقترب من الانتهاء"، مضيفًا أنه يتبقى فقط وضع حوالي 15 كيلومترًا من الأنابيب تحت مياه البحر.

ويعد هذا اللقاء الأخير لبوتين مع ميركل كمستشارة، حيث من المقرر أن تنتهي ولايتها في المنصب قريبًا.

وكان من المتوقع في البداية استكمال الخط في عام 2019، ولكن المشروع واجه عمليات تأخير متكررة، بسبب تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات المشاركة في إنشائه.