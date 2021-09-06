الإثنين 06 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إتمام تركيب آخر أنبوب في خط الغاز الروسي «نورد ستريم 2»

نورد ستريم 2
نورد ستريم 2

أعلنت شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" المملوكة لشركة "جازبروم" الروسية للغاز الطبيعي اليوم الاثنين أنه تم تركيب آخر أنبوب في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" المثير للجدل، الذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

ومن المنتظر أن تبدأ "جازبروم" توريد الغاز إلى ألمانيا في أكتوبر المقبل.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العمل في خط غاز "نورد ستريم 2" المثير للجدل و الذي سيحمل الغاز الروسي إلى ألمانيا، وأوروبا، يوشك على الانتهاء، حيث يتبقى فقط 15 كيلومترًا (تسعة أميال) من الأنابيب، ومن المنتظر إنجاز هذه الأعمال خلال الشهر المقبل.

ووفقًا لحسابات وكالة بلومبرج للأنباء السبت، يتوقع استكمال الجزء المتبقي من الخط خلال 10 أيام إلى ثلاثين يومًا، بحسب عدد السفن المشاركة في العمل.

وأوضحت الوكالة أن استكمال "نورد ستريم 2" سيشكل علامة فارقة في العلاقات بين روسيا وألمانيا، بعد تأجيلات سببتها معارضة قوية من حلفاء رئيسيين مثل الولايات المتحدة.

وسينقل الخط الغاز الطبيعي الروسي الحيوي إلى أوروبا، التي تواجه أزمة في الإمدادات بعد شتاء مرير، استنزف مخزون القارة من الغاز.

ونقلت بلومبرج عن بوتين قوله الجمعة خلال محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو: "نعتبر أن الخط يقترب من الانتهاء"، مضيفًا أنه يتبقى فقط وضع حوالي 15 كيلومترًا من الأنابيب تحت مياه البحر.

ويعد هذا اللقاء الأخير لبوتين مع ميركل كمستشارة، حيث من المقرر أن تنتهي ولايتها في المنصب قريبًا.

وكان من المتوقع في البداية استكمال الخط في عام 2019، ولكن المشروع واجه عمليات تأخير متكررة، بسبب تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات المشاركة في إنشائه. 

خط أنابيب الغاز الغاز توريد الغاز إلى ألمانيا الغاز الروسي جازبروم

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

القائمة الكاملة بالأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثالثة

بدء مؤتمر وزير التعليم العالي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

التعليم العالى توضح حقيقة عدم وجود أماكن بالجامعات لتنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوبريت "وطني.. شمس"..  شغف القوة و الجمال.. وبهجة تاريخ الأردن العربي الهاشمي

ماجدة الجندي تكتب: زيارة خاصة إلى بيت نجيب محفوظ

د.أحمد الخميسى

ثيودوراكيس.. الفنان والموقف

محمد مرعي

تحديث القوة الناعمة المصرية

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

صور

مراحل صناعة الفحم (صور)

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأخير للأسرى الهاربين: توقفوا للتدخين في شمال إسرائيل

«هجوم أو اختطاف».. مخاوف إسرائيلية من عمليات لـ«الأسرى الهاربين»

ثغرة أمنية وعمود «السرير».. كيف هرب الأسرى الفلسطينيون من السجن الإسرائيلى؟