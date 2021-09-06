ملخص مؤتمر وزير التعليم العالي اليوم.. والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية أدبي 2021

ننشر ملخص مؤتمر وزير التعليم العالي اليوم بعدما انتهى منذ قليل مؤتمر الدكتور خالد عبد الفغار وزير التعليم العالى والبحث العلمي حيث أعلن الوزير كافة التفاصيل الخاصة بقبول الطلاب فى مرحلة التنسيق الثانية 2021 بالاضافة إلى الاماكن الشاغرة فى المرحلة الثالثة.

ملخص مؤتمر وزير التعليم العالي اليوم

وقال الدكتور خالد عبد الفغار إن الكليات الشاغرة فى المرحلة الثالثة هى : كليات التربية تعليم إبتدائي، كليات الحقوق، كليات التربية النوعية، كليات الآداب، كليات السياحة والفنادق، المعاهد الفنية للتمريض، كليات التربية الرياضية ، كليات التربية الموسيقية، المعاهد التابعة للكليات التكنولوجية.

موعد بدء المرحلة الثالثة للتنسيق 2021

وعن موعد بدء المرحلة الثالثة للتنسيق 2021، والتي يبحث عنها شريحة كبيرة من طلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجاميع من شريحة الـ 50% والـ 60% قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال مؤتمر اليوم الاثنين أن يبدأ التقديم للمرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2021 فى النصف الثاني من شهر سبتمبر الجارى، وفقًا لما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حيث أنه من المنتظر إعلان هذه المرحلة بعد إنتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والتى بدأت هذا الأسبوع حيث انطلقت السبت الماضي.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية أدبي 2021