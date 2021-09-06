ملخص مؤتمر وزير التعليم العالي اليوم.. والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية أدبي 2021

ملخص مؤتمر وزير التعليم العالي اليوم.. والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية أدبي 2021
ننشر ملخص مؤتمر وزير التعليم العالي اليوم بعدما انتهى منذ قليل مؤتمر الدكتور خالد عبد الفغار وزير التعليم العالى والبحث العلمي حيث أعلن الوزير كافة التفاصيل الخاصة بقبول الطلاب فى مرحلة التنسيق الثانية 2021 بالاضافة إلى الاماكن الشاغرة فى المرحلة الثالثة.
ملخص مؤتمر وزير التعليم العالي اليوم
وقال الدكتور خالد عبد الفغار إن الكليات الشاغرة فى المرحلة الثالثة هى : كليات التربية تعليم إبتدائي، كليات الحقوق، كليات التربية النوعية، كليات الآداب، كليات السياحة والفنادق، المعاهد الفنية للتمريض، كليات التربية الرياضية ، كليات التربية الموسيقية، المعاهد التابعة للكليات التكنولوجية.
موعد بدء المرحلة الثالثة للتنسيق 2021
وعن موعد بدء المرحلة الثالثة للتنسيق 2021، والتي يبحث عنها شريحة كبيرة من طلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجاميع من شريحة الـ 50% والـ 60% قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال مؤتمر اليوم الاثنين أن يبدأ التقديم للمرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2021 فى النصف الثاني من شهر سبتمبر الجارى، وفقًا لما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حيث أنه من المنتظر إعلان هذه المرحلة بعد إنتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والتى بدأت هذا الأسبوع حيث انطلقت السبت الماضي.
الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية أدبي 2021
- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 359
- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 352
- ألسن كفر الشيخ 350
- سياسة واقتصاد السويس 349
- سياسة واقتصاد بني سويف 344
- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341
- ألسن عين شمس 340
- ألسن الفيوم 339
- إعلام القاهرة 339
- إعلام المنوفية 336
- ألسن بني سويف 335
- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334
- ألسن المنيا 333
- ألسن أسوان 333
- آثار الزقازيق بصان الحجر 332
- ألسن سوهاج 332
- ألسن الأقصر 331
- آثار دمياط 330
- إعلام بني سويف 330
- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329
- آثار عين شمس 329
- الاعاقة والتأهيل الزقازيق 329
- آثار القاهرة 328
- إعلام جنوب الوادي 326
- آثار و لغات مطروح 325
- آثار الفيوم 325
- آثار أسوان 324
- آثار الأقصر 323
- آثار سوهاج 322
- الاعاقة والتأهيل بني سويف 321
- آثار جنوب الوادي 321
- تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 321
- تربية الإسكندرية 318
- تربية الزقازيق 317
- تربية عين شمس 316
- فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315
- حقوق سوهاج 315
- تربية بور سعيد 314
- آداب العريش 314
- تربية المنصورة 312
- تربية طنطا 311
- تربية بنها 310
- آداب القاهرة 308
- فنون جميلة (فنون) حلوان 307
- تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 307
- تربية دمنهور 306
- تربية المنيا 305
- تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304
- تربية كفر الشيخ 303
- تربية المنوفية بشبين الكوم 303
- تربية حلوان 302
- آداب عين شمس 300
- فنون جميلة (فنون) المنصورة 300
- تربية مطروح 300
- تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299
- تربية سوهاج 299
- تربية طفولة مبكرة بور سعيد 298
- تجارة القاهرة 298
- تربية مدينة السادات 297
- تربية جنوب الوادي 296
- آداب الإسكندرية 295
- تربية بنات عين شمس 295
- تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 295
- تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 294
- تربية طفولة مبكرة المنصورة 294
- تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293
- تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293
- تجارة دمياط 293
- تربية الفيوم 293
- تجارة المنصورة 292
- آداب حلوان 292
- تجارة عين شمس 292
- تجارة الإسكندرية 291
- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 291
- تجارة و إدارة أعمال حلوان 290
- آداب بنها 290
- حقوق بور سعيد 290
- تجارة الزقازيق 289
- آداب المنصورة 289
- تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 289
- تربية أسيوط 289
- تربية (طفولة) طنطا 287
- تجارة جنوب الوادي 287
- تربية طفولة مبكرة المنوفية 287
- تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 286
- تربية بني سويف 286
- فنون جميلة (فنون) أسيوط 286
- حقوق دمياط 285
- تربية قناة السويس بالإسماعيلية 285
- تربية نوعية الزقازيق 284
- تربية (تعليم ابتدائي) بنها 284
- تربية السويس 284
- تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 284
- تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283
- آداب بور سعيد 283
- تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 283
- تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283
- آداب انتساب موجه القاهرة 282
- فنون جميلة (فنون) المنيا 282
- تجارة بور سعيد 282
- تربية طفولة مبكرة أسيوط 282
- تربية نوعية القاهرة 282
- تربية (طفولة) الإسكندرية 281
- دار العلوم القاهرة 281
- آداب بنات عين شمس 281
- تربية (طفولة) عين شمس 281
- آداب الزقازيق 281
- تجارة كفر الشيخ 280
- تجارة بنها 280
- تربية (طفولة) كفر الشيخ 280
- تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 280
- تجارة انتساب موجه القاهرة 280
- آداب و علوم إنسانية السويس 280
- آداب طنطا 280
- تربية نوعية طنطا 279
- آداب دمياط 279
- تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 279
- تربية طفولة مبكرة القاهرة 279
- تجارة أسوان 279
- تربية رياضية بنات بنها 278
- فنون جميلة (فنون) الأقصر 278
- آداب انتساب موجه عين شمس 278
- آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 278
- تربية نوعية الإسكندرية 278
- تربية طفولة مبكرة دمنهور 277
- تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 277
- تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 277
- آداب المنوفية بشبين الكوم 277
- آداب انتساب موجه الإسكندرية 277
- تربية طفولة مبكرة الفيوم 276
- تجارة العريش 276
- آداب كفر الشيخ 276
- حقوق المنيا 276
- آداب الوادي الجديد 276
- آداب الفيوم 275
- تربية جنوب الوادي بالغردقة 275
- تربية دمياط 275
- تجارة طنطا 275
- تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 275
- تجارة المنوفية بشبين الكوم 274
- تجارة انتساب موجه عين شمس 274
- آداب أسوان 274
- تربية طفولة مبكرة المنيا 274
- آداب دمنهور 274
- تجارة دمنهور 274
- تربية طفولة مبكرة بني سويف 273
- آداب انتساب موجه حلوان 273
- تجارة السويس 273
- تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 273
- تربية طفولة مبكرة مطروح 273
- تربية نوعية المنصورة 272
- تجارة انتساب موجه الإسكندرية 272
- تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 272
- آداب انتساب موجه بنها 272
- حقوق القاهرة 272
- آداب انتساب موجه المنصورة 271
- تربية نوعية كفر الشيخ 271
- تجارة بني سويف 270
- تجارة سوهاج 270
- آداب سوهاج 270
- حقوق عين شمس 270
- تربية نوعية عين شمس 270
- تربية نوعية بور سعيد 270
- تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 270
- تجارة أسيوط 270
- تجارة مدينة السادات 270
- آداب انتساب موجه بنات عين شمس 270
- دار العلوم انتساب موجه القاهرة 269
- سياحة وفنادق الإسكندرية 269
- تجارة انتساب موجه المنصورة 269
- آداب بني سويف 269
- تجارة انتساب موجه بنها 268
- تجارة انتساب موجه الزقازيق 268
- آداب انتساب موجه الزقازيق 268
- تجارة انتساب موجه دمياط 268
- حقوق جنوب الوادي 268
- آداب أسيوط 268
- تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 267
- تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 266
- تربية نوعية المنيا 266
- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 266
- تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 266
- آداب انتساب موجه بور سعيد 266
- تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 265
- آداب المنيا 265
- حقوق انتساب موجه القاهرة 265
- تجارة انتساب موجه دمنهور 265
- آداب انتساب موجه طنطا 265
- تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 265
- تربية رياضية بنين المنصورة 265
- حقوق انتساب موجه سوهاج 264.5
- آداب انتساب موجه الفيوم 264
- آداب جنوب الوادي 264
- آداب انتساب موجه دمياط 264
- آداب انتساب موجه كفر الشيخ 264
- تربية (طفولة) دمنهور 264
- آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 264
- آداب انتساب موجه دمنهور 264
- تجارة انتساب موجه بور سعيد 264
- تجارة انتساب موجه طنطا 264
- تجارة انتساب موجه أسوان 264
- تجارة انتساب موجه السويس 263
- حقوق انتساب موجه عين شمس 263
- آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 263
- تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 263
- آداب انتساب موجه أسوان 263
- تجارة انتساب موجه مدينة السادات 263
- تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 263
- آداب انتساب موجه العريش 262.5
- تربية الوادي الجديد 262
- حقوق الإسكندرية 262
- تجارة انتساب موجه العريش 262
- تربية نوعية بنها 262
- تجارة انتساب موجه بني سويف 262
- آداب انتساب موجه بني سويف 262
- تجارة انتساب موجه أسيوط 261
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- حقوق حلوان 261
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- أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 261
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- تربية (طفولة) جنوب الوادي 260
- دار العلوم الفيوم 260
- تجارة انتساب موجه سوهاج 260
- آداب انتساب موجه المنيا 260
- آداب انتساب موجه سوهاج 259
- آداب انتساب موجه جنوب الوادي 259
- حقوق بنها 259
- حقوق الفيوم 259
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- حقوق المنصورة 259
- حقوق انتساب موجه حلوان 259
- تربية العريش 259
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- أقتصاد منزلى حلوان 258
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- تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 258
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- دار العلوم انتساب موجه الفيوم 257
- حقوق انتساب موجه بنها 257
- حقوق المنوفية بشبين الكوم 257
- تربية نوعية أسيوط 257
- دار العلوم أسوان 256
- أقتصاد منزلى العريش 256
- تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 256
- حقوق انتساب موجه الإسكندرية 256
- حقوق انتساب موجه الزقازيق 256
- حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 255
- دار العلوم انتساب موجه المنيا 255
- تربية أسوان 255
- حقوق مدينة السادات 255
- تربية (طفولة) سوهاج 254
- دار العلوم انتساب موجه أسوان 254
- تربية نوعية جنوب الوادي 254
- تربية نوعية الفيوم 254
- حقوق انتساب موجه أسوان 254
- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 254
- حقوق انتساب موجه بني سويف 254
- تربية نوعية المنصورة بميت غمر 254
- تربية نوعية مطروح 253
- حقوق انتساب موجه طنطا 253
- خدمة اجتماعية حلوان 253
- حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 252
- حقوق انتساب موجه أسيوط 252
- حقوق انتساب موجه المنصورة 251
- السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 250
- تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 250
- تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 250
- حقوق انتساب موجه مدينة السادات 250
- خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 249
- تربية رياضية بنين الإسكندرية 249
- الفني لترميم الآثار بالاقصر 249
- تربية نوعية المنوفية بأشمون 249
- خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 249
- العالي ترميم الآثار بأبي قير 248
- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 247.5
- تربية نوعية دمياط 247
- خدمة اجتماعية الفيوم 247
- تربية (طفولة) الوادي الجديد 246
- الفني التجارى ببنها 246
- تربية نوعية سوهاج 246
- خدمة اجتماعية أسوان 245
- الفني التجارى بدمنهور 245
- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 244
- خدمة اجتماعية أسيوط 244
- تربية رياضية بنين كفر الشيخ 244
- خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 243
- الفني للفنادق الاسكندريه 243
- تربية رياضية بنين بنها 242.5
- خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 242
- تربية رياضيه بنين طنطا 242
- الفني التجارى بقويسنا 241
- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 240
- الفني للفنادق المطريه 240
- معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 239
- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 239
- الفني التجارى بالاسكندريه 238
- سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 238
- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 238
- تربية فنيه المنيا 238