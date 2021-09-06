المحكمة تتسلم تقرير جامعة الأزهر عن خسائرها بسبب «أحداث عنف المنصة»

استأنفت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، انعقاد جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد ومحمد البلتاجي وأسامة يس و75 آخرين، في القضية رقم 72 لسنة 2021 والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة والمعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف المنصة».

تلقي إفادات من جامعة ومشيخة الأزهر حول حجم الخسائر والتلفيات

وتلقت المحكمة عددًا من الإفادات من جامعة ومشيخة الأزهر حول حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بسيارات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، وتلفيات المباني الخاصة بمشيخة الأزهر، بسبب عنف جماعة الإخوان الإرهابية آنذاك في قضية أحداث عنف المنصة المنظورة أمام هيئة المحكمة.

كما تلقت المحكمة إفادة من الشئون القانونية بجامعة الأزهر، مرفقًا بها بيان من كلية العلوم جامعة الأزهر، يفيد بأن عميد الكلية تولى خلال هذا العام، وبالتواصل مع العمداء القدامى أوضحوا أنهم ليست لديهم معلومات موثقة عن تلفيات داخل الكلية.

سرقة ثلاجة كلية الدعوة الإسلامية

وكذلك إفادة أخرى من كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، التى أوضحت فيه بوجود تلفيات بسيارات الكلية، وإحدى قاعات مؤتمرات للكلية، وبعض المكاتب الإدارية، وقاعة المؤتمرات، وسرقة ثلاجة الكلية، ووجود تلفيات بسيارة عميد للكلية، وبعض سيارات الأساتذة، وأنه تم إصلاح جميع التلفيات على نفقة أعضاء هيئة التدريس نظرًا للظروف التى كانت تمر بها البلاد فى تلك الفترة.

كما شملت البيانات إفادة من مدير الشئون القانونية بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية التابع لمشيخة الأزهر، تتضمن أنه تم حدوث تلفيات وهى تكسير 15 لوحًا زجاجيًا، وتكسير زجاج الباب الرئيسى والباب الرئيسى.

تقرير لجنة حصر قيمة التلفيات بـ"أحداث المنصة"

وأوضح تقرير لجنة لحصر قيمة التلفيات بأحداث المنصة، أن إجمالى قيمة الخسائر والتصفيات جاءت كالآتى:

- أولاً: مركز الشيخ زايد قيمة الألواح الزجاجية بقيمة 30 ألف جنيه، إضافة لتلفيات بإجمالي قيمتها 10 آلاف جنيه، والبهو الرئيسي من أعمال دهانات 49 ألف جنيه.

- ثانيًا: كلية الدعوة الإسلامية فقدرت قيمة إصلاح بعض التلفيات بقيمة 1500 جنيه، وتلفيات بقاعة المؤتمرات قدرت تكلفة الإصلاح 500 جنيه، وحدوث تلفيات ببعض المكاتب الإدارية قدرت تكلفة الإصلاح 1200 جنيه، كما تمت سرقة ثلاجة من الكلية بمبلغ 4 آلاف جنيه، وشدد التقرير على حدوث حريق ببدروم الكلية تمت السيطرة عليه دون تلفيات، ووجود تلفيات بسيارات بعض أعضاء هيئة التدريس عددها 4 سيارات بتكلفة 5 آلاف جنيه .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين، وأمانة سر حمدي الشناوي.

المتهمون في القضية



وتضم القضية كلًا من محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمر زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد، و72 آخرين".

واتهمت النيابة العامة المتهمين في غضون 26 يوليو 2013 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، أولًا المتهمين من الأول حتى السادس تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام"، وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها "أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"، تلك الجماعة التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

كما أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام، بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ودبروا وأخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذًا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض إرهابي، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد، بأن حرضوا المتهمين من التاسع حتى الأخير وآخرين على المشاركة في تجمهر بطريق النصر لذات الأغراض، بتكليفهم واتفقوا معهم على ذلك بوضع مخطط حدد به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء.

والمتهمون من التاسع وحتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمتهمون السابع والثامن ومن الخامس عشر حتى الأخير شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن أمد المتهمان السابع والثامن الجماعة بمعونات مادية ودبرا تجمهرًا لها، وشارك المتهمون من الخامس عشر حتى الأخير بذلك التجمع.

والمتهمون الخامس والسادس ومن التاسع وحتى الأخير اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذًا لغرض إرهابي.