الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«تضامن بني سويف»: قاعدة بيانات حديثة لتوزيع «قوافل الخير» على الأسر الأولى بالرعاية

قافلة أبواب الخير
قافلة أبواب الخير

قال إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في بني سويف،  إن هناك آليات لتوزيع قوافل الخير على الأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظة، من خلال قاعدة بيانات حديثة مسجل عليها تلك الأسر، حيث يتم الوصول إليهم من خلال الجمعيات الموجودة بجميع مراكز المحافظة الـ7.

وأوضح أبوزيد لـ"الدستور"، أن هناك خير كثير من تلك القواقل يصل إلى الأسر مثل المرأة المعينة والأيتام والمطلقات وأسرة المسجون وغيرها.

واستقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، قافلة “أبواب الخير” أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، والتي ينفذها صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري.

وتفقد محافظ بني سويف مكونات القافلة التي شملت مساعدات اجتماعية وأجهزة ومعدات طبية وأجهزة كهربائية، مشيدا بالقافلة الإنسانية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي في إطار اهتمامه بالمواطن البسيط في كافة مناحي حياته، ضمن جهود ومبادرات نوعية غير مسبوقة كمبادرة “حياة كريمة” التي يجري تنفيذها بقرى مصر.

 

بني سويف صندوق تحيا مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي التضامن الاجتماعي أبواب الخير وزارة التضامن الاجتماعي

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