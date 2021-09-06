الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 63 محضرًا في حملة على المحال والمطاعم بكفرالشيخ

جانب من الحملة
جانب من الحملة

مر المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفرالشيخ، بالتنسيق مع مدير إدارة تموين بندر دسوق ورئيس الرقابة التموينية بالإدارة ومفتشى تموين بالإدارة، على المحلات والسوبر ماركت والمطاعم والكافيهات والمقاهى والجزارة والمصانع ومحلات التجارية والأسماك المملحة والسوبر ماركت والمطاعم والجزارة ومحطات الوقود بنطاق مركز ومدينة دسوق.

ويأتي ذلك لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.
وتمكنت الأجهزه الرقابية من تحرير 63 محضرًا متنوعًا بمركز ومدينة دسوق، تفصيلها كالتالي: 20 محضر عدم إعلان، و3 محاضر متنوعة، ومحضر بدون ترخيص وآخر بدون فواتير، و5 محاضر ذبح خارج السلخانة، ومحضر مصادرة 3 كم كبده غير صالحة، ومحضر لعدد 69 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، و24 محضر صحة، و7 محاضر بيئة.

 

دسوق محاضر كفر الشيخ أسواق سلع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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