«الدواء» تفتح البرنامج التدريبي الخاص بمتطلبات تصميم مصانع المستلزمات الطبية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي الخاص بمتطلبات تصميم مصانع المستلزمات الطبية، والذي يهدف إلى تقديم الشرح التفصيلي للاشتراطات الخاصة بتصميم مصانع المستلزمات الطبية، وفقا لاشتراطات هيئة الدواء المصرية، والمراجع الدولية، والخبرة العلمية والعملية للمدربين.

وأوضحت أنه من المقرر انعقاد البرنامج التدريبى انعقاد البرنامج التدريبي يوم الاثنين المقبل 13 سبتمبر بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، لافتة إلى أن البرنامج التدريبى مقدم إلى راغبي التعرف على اشتراطات تصميم مصانع المستلزمات الطبية.

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبى سيبدأ في التاسعة ونصف صباحاً وحتى الثانية والنصف مساءً، لافتة إلى أن آخر موعد للإشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر2021، سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهنى.

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد أكدت أمس على ضرورة توخي الحذر عند استخدام الكريمات أو المراهم التي تحتوي على الستيرويدات (الكورتيزونات) لعلاج التهاب الجلد الحفاضي للأطفال لما قد يسببه من خطورة بالغة.

وقالت الهيئة إن أغلب هذه الأدوية تستخدم فقط إذا أوصى بها طبيب الأطفال أو طبيب الأمراض الجلدية بها و لمدة محددة، وأضافت أن استخدام الستيرويدات القوية ممنوع للأطفال أقل من سنة.

وأضافت الهيئة أنه يمكن علاج الطفح الجلدي الناتج عن الحفاض والتخلص منه بسهولة من خلال اتباع الأم نصائح العناية المنزلية للطفل، أهمها الحفاظ على منطقة الحفاض نظيفة وجافة، تهوية هذه المنطقة قدر المستطاع، واستخدام الكريمات و المراهم التي يمكن استخدامها دون وصفة طبية والتي تلطف و تحمي بشرة الطفل، واستحمام الطفل يوميا، كذلك يمكن استشارة الصيدلي لوصف أحد الكريمات أو المراهم التي يمكن صرفها دون وصفة طبية، و في حالة عدم التحسن يجب استشارة الطبيب.