الإثنين 06 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتهاء صرف معاشات من يتقاضى أقل من 2000 جنيه اليوم

صرف معاشات
صرف معاشات

ينتهي بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الاثنين، من صرف الشريحة الثانية من معاشات شهر سبتمبر لمن يتقاضى أقل من 2000 جنيه، وفقا لتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، على أن يتم صرف معاشات الشريحة الثالثة لأقل من 3000 جنيه، غدا الثلاثاء، وصرف باقي الشرائح على مدار الشهر.

وانتهى البنك من صرف الشريحة الأولى لمن يتقاضى أقل من 1000 جنيه، الخميس الماضي.

وأعلن بنك ناصر الاجتماعي عبر موقعه الإلكتروني، تفعيل خدمة "فوري" لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك ما سيكون له الأثر في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 96 فرعا، لإتاحة أكثر من منفذ لصرف المعاشات مثل بطاقات الصراف الآلي "ATM" سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري، إضافة إلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم والمساعدة في التيسير على العملاء، خاصة كبار السن في صرف مستحقاتهم دون عناء أو الوقوف في الطوابير، خاصة في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن طرح شهادة استثمارية اجتماعية جديدة من بنك ناصر الاجتماعي، تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لعمل “هبة مشروطة” أو صدقة جارية تحت مسمي "زاد الخير" بأعلي عائد في السوق المصرفية 13% سنويًا، وذلك في إطار تميز البنك بتقديم المنتجات الجديدة والمبتكرة.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، فى تصريحات صحفية، أن البنك التزم منذ بداية نشأته بتعزيز مجهوداته في خدمة المجتمع من خلال رعاية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساعدتهم بشكل مؤسسى مستدام.

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