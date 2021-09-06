الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تحيى ذكرى رحيل الزعيم محمد كُريّم (فيديو)

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أعدت اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرًا لإحياء ذكري رحيل الزعيم محمد كُريّم.

وقالت في تقريرها، إنه ولد في الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية قبل منتصف القرن الثامن عشر وتولي أمر ديوان الإسكندرية فأصبح صاحب الكلمة العليا فيها، وأرسل نابليون إليه وفداً ليسمح بتواجد السفن الفرنسية في المدينة، فرد عليه قائلاً: " ليس للفرنسيين شأن في هذا البلد فاذهبوا أنتم عنا".

وقاد كُريّم المقاومة الشعبية من أهالي الإسكندرية ضد الفرنسيين، وظل يدافع من قلعة قايتباي حتي فرغت ذخيرته وتم اسره ومن معه.

ودعا كُريّم للثورة ضد الاحتلال فانتفض الشعب ضد الفرنسيين ووجهت إلي كُريّم تهم التحريض علي المقاومة وخيانة الجمهورية الفرنسية، وحكم عليه بالإعدام وتوفي في ٦ سبتمبر ١٧٩٨.

اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ذكري رحيل الزعيم محمد ك ري م الزعيم محمد ك ري م الفرنسيين المقاومة الشعبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

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