الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أبواب الخير»..الشريف يستقبل قافلة صندوق «تحيا مصر» لدعم الأسر الأولى بالرعاية في الإسكندرية

قافلة ابواب الخير
قافلة ابواب الخير بالإسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، قافلة صندوق تحيا مصر "أبواب الخير" لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمحطتها بمحافظة الإسكندرية، والتي تأتي في ضوء إطلاق أكبرِ قافلة مساعدات إنسانية علي مستوي المحافظات تصلَ محتوياتُهَا إلى نحوِ 5 ملايينَ مواطن مستحق، بتكلفة تُقدَّرُ بنحو 650 مليونِ جنيه، بالتعاونِ بين صندوق تحيا مصر، ووزارة التضامنِ الاجتماعي،  ووزارةِ الصحة بالإضافة إلى 18مؤسسة من مؤسساتِ المجتمعِ المدنيِّ".  

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قافلة ابواب الخير بالإسكندرية

وأوضح المحافظ أنه تزامناً مع الاحتفال باليومِ العالميِّ للعملِ الخيري وبمناسبة المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية أمس لإطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية علي مستوي الجمهورية. نستقبل اليوم قافلة صندوق تحيا مصر بمحافظة الإسكندرية التي توفر كميات كبيرة من المواد الغذائية والطبية وغيرها والتي يتم توزيعها على أهالينا المستحقين بالمحافظة وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الصحة وجميع الجهات المعنية.

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قافلة ابواب الخير بالإسكندرية

وثمن محافظ الإسكندرية الدور الذي يقوم به صندوق تحيا مصر وجميع مؤسسات المجتمع المدني في توفير حياة كريمة للمواطنين وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات.

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قافلة ابواب الخير بالإسكندرية

كما أشاد بالمبادرات التى أطلقتها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية للتكاتف مع جهود الحكومة في تقديم الدعم والتخفيف على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

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قافلة ابواب الخير بالإسكندرية

وقال اللواء محمد الشريف، إن اليوم العالمي للعمل الخيري الذي قرَّرَتْ هيئة الأممِ المتحدةِ عامَ 2012 لتأصيلِ الوعيِ بأهميةِ الأعمالِ الخيريةِ واستدامَتِهَا لهو خير دليل علي الجوهر الحقيقي للإنسانية الذي  يعمل علي تحقيقِ الخيرِ ونشرِ التكافلِ والتّضامنِ الاجتماعيِّ.

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قافلة ابواب الخير بالإسكندرية

وأشاد الشريف بمدى التناغم وتضافر الجهود المتواجد بين مختلف مؤسسات الدولة لتقديم أوجه الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعاية.

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قافلة ابواب الخير بالإسكندرية

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة ماجدة حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية وممثلي صندوق تحيا مصر.

الإسكندرية أبواب الخير قافلة صندوق تحيا مصر مساعدات إنسانية أكبر قافلة مساعدات إنسانية حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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