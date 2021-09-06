«بتكوين» تصعد‭ ‬مجددًا فوق 50 ألف دولار

ارتفعت بتكوين 0.49 بالمئة إلى 50188.4 دولار، اليوم الإثنين، لتضيف 245.24 دولار إلى مستوى إغلاقها السابق.

وقفزت العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم 81 بالمئة من أدنى مستوى لها هذا العام البالغ 27734 دولارًا، الذي هوت إليه في الرابع من يناير.

وصعدت إيثر، ثاني أكبر عملة رقمية، 1.16 بالمئة إلى 3932.07 دولار اليوم، لتضيف 44.97 دولار إلى مستوى إغلاقها السابق.

وكانت أسعار الذهب، قد ارتفعت اليوم، لتحوم حول ذروة شهرين ونصف الشهر، بعد أن أثارت بيانات للوظائف الأمريكية مخيبة للتوقعات الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما ينتظر لفترة أطول قليلا لتقليص تدابيره التحفيزية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1827.82 دولار للأوقية (الأونصة).

وفي الجلسة السابقة، ارتفعت الأسعار لأعلى مستوياتها منذ 16 يونيو في 1833.80 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1829.60 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي، إن الذهب يلقى الدعم من فكرة أن مجلس الاحتياطي ربما يتبع وتيرة أبطأ لتقليص التحفيز مقارنة مع ما كان يعتقد في السابق، ودولار أمريكي ضعيف.

وكشفت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية زادت 235 ألف وظيفة الشهر الماضي، ما يقل كثيرا عن توقعات خبراء اقتصاديين عند 728 ألفًا.

كان جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي، ألمح الشهر الماضي، إلى أن التعافي القوي للوظائف شرط مسبق كي يبدأ البنك تقليص مشترياته للأصول.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب تحوطا في مواجهة التضخم الذي ربما يلي إجراءات التحفيز، بينما تقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.