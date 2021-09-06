وزير التعليم: 95% من المعلمين والإداريين سجلوا لتلقي لقاح كورونا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد من سجل لتلقي اللقاحات من المعلمين والإداريين، بلغ 95% من العدد المستهدف وهو ١.٦٠٥.٨٦١ معلم وإداري.

وكشف شوقي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن عدد من تلقى الجرعتين: ٢٤٦،٨٨٤ وكذلك عدد من تلقى الجرعة الأولى: ٤٦٦.١٧٨ أما عدد المسجلين ويتم تطعيمهم هذا الاسبوع عن طريق وزارة الصحة فهو ٨.٧.٧٨٩.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان، على تلقى العاملين بالتعليم قبل الجامعى لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا.

وشددت الوزارة، على جميع مديريات التربية والتعليم، بجميع المحافظات ، على ضرورة الوقوف على النسب المحدثة والتي تشتمل على أعداد العاملين متلقي الجرعتين، والعاملين متلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات ومن لم يقم بالتسجيل حتى الآن.

أكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين أن استكمال تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا على رأس قائمة اهتمام الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف عامًا دراسيًا جديدًا حضوريًا بالمدارس، وهذا يتوقف على نسب تلقي المعلمين للقاح، موضحًا إنه لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أوالخاصة أو الدولية.

كما تمت مناقشة النسب المحدثة لقاعدة بيانات العاملين سواء من متلقي الجرعتين، ومتلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات ، ومن لم يقم بالتسجيل.

وقدم الدكتور رضا حجازي الشكر للمديريات التعليمية التي أبدت سرعة في التحرك والاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وحققت نسب عالية بالنسبة للعاملين الذين تلقوا الجرعتين، ومتلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات.

كما وجه نائب الوزير لشئون المعلمين مديري المديريات التعليمية بمتابعة الإدارات التعليمية ذات النسب المنخفضة في التسجيل لتلقي اللقاح، واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية نحو الإسراع في التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع أعضاء فريق التطوير التكنولوجي، وتذليل جميع المعوقات لإنجاز هذا العمل؛ لسرعة موافاة الوزارة بتقرير يوضح الموقف النهائي والنسب المئوية الجديدة لتلقي اللقاح في موعد غايته الأحد الموافق 29 أغسطس الجاري.