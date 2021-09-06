الإثنين 06 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم: 95% من المعلمين والإداريين سجلوا لتلقي لقاح كورونا

طارق شوقي
طارق شوقي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد من سجل لتلقي اللقاحات من المعلمين والإداريين، بلغ 95% من العدد المستهدف وهو ١.٦٠٥.٨٦١ معلم وإداري. 

وكشف شوقي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن عدد من تلقى الجرعتين: ٢٤٦،٨٨٤ وكذلك عدد من تلقى الجرعة الأولى: ٤٦٦.١٧٨ أما عدد المسجلين ويتم تطعيمهم هذا الاسبوع عن طريق وزارة الصحة فهو ٨.٧.٧٨٩.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان، على تلقى العاملين بالتعليم قبل الجامعى لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا.

وشددت الوزارة، على جميع مديريات التربية والتعليم، بجميع المحافظات ، على ضرورة الوقوف على النسب المحدثة والتي تشتمل على أعداد العاملين متلقي الجرعتين، والعاملين متلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات ومن لم يقم بالتسجيل حتى الآن.

أكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين أن استكمال تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا على رأس قائمة اهتمام الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف عامًا دراسيًا جديدًا حضوريًا بالمدارس، وهذا يتوقف على نسب تلقي المعلمين للقاح، موضحًا إنه لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أوالخاصة أو الدولية.

كما تمت مناقشة النسب المحدثة لقاعدة بيانات العاملين سواء من متلقي الجرعتين، ومتلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات ، ومن لم يقم بالتسجيل.

وقدم الدكتور رضا حجازي الشكر للمديريات التعليمية التي أبدت سرعة في التحرك والاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وحققت نسب عالية بالنسبة للعاملين الذين تلقوا الجرعتين، ومتلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات.

كما وجه نائب الوزير لشئون المعلمين مديري المديريات التعليمية بمتابعة الإدارات التعليمية ذات النسب المنخفضة في التسجيل لتلقي اللقاح، واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية نحو الإسراع في التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع أعضاء فريق التطوير التكنولوجي، وتذليل جميع المعوقات لإنجاز هذا العمل؛ لسرعة موافاة الوزارة بتقرير يوضح الموقف النهائي والنسب المئوية الجديدة لتلقي اللقاح في موعد غايته الأحد الموافق 29 أغسطس الجاري.

مدارس التعليم الفنى وزارة الصحة وقف العام الدراسي المدارس الحكومية الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا الحكومة المصرية التواصل الاجتماعي قاعدة بيانات طارق شوقى وزارة الصحة والسكان الدكتور طارق شوق الجرعة الاولى موقع وزارة الصحة والسكان

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

الأكثر قراءة

إحالة عاطلين وسيدة للجنايات بتهمة الإتجار بالهيروين فى التبين

وزير المالية يكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على البورصة

بعد تعطل أحد القطارات.. عودة الحركة بالخط الثاني لمترو الأنفاق

وفاة سمير الملا.. وهذا موعد الجنازة

أول تعليق من حسام البدرى على تعادل مصر مع الجابون

«الخارجية»: مصر تتابع ببالغ الاهتمام التطورات المتسارعة في غينيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوبريت "وطني.. شمس"..  شغف القوة و الجمال.. وبهجة تاريخ الأردن العربي الهاشمي

د.أحمد الخميسى

ثيودوراكيس.. الفنان والموقف

محمد مرعي

تحديث القوة الناعمة المصرية

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

صور

مراحل صناعة الفحم (صور)

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس

بـ 3 لغات.. الرئيس الإسرائيلى يعلق على مكالمته مع الرئيس السيسى

وزير الخارجية الإسرائيلى يزور روسيا للمرة الأولى