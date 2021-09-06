تعليم المنوفية تهدي جهاز تابلت لأسرة طالب الصف الثاني الثانوي المتوفي

استقبل أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمكتبه المواطن عبد الله مصطفى السيد ــ ولي أمر طالب الصف الثاني الثانوي العام الذي توفاه الله وهو طالب بإحدى المدارس الثانوية بإدارة الباجور التعليمية بالمنوفية لإهدائه جهاز التابلت الخاص بنجله الوحيد للاحتفاظ به.

وقدم مدير تعليم المنوفية تعازيه ومواساته لوالد الطالب وأسرته جميعًا داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان على فقدان وحيدهم.

كان ولي الأمر قد تقدم بطلب لمدير المديرية يطلب فيه الاحتفاظ بجهاز التابلت الخاص بنجله الوحيد بعد أن توفاه الله كذكرى له ولتعلق الأسرة به كما أرسل ولي الأمر استغاثات متكررة عبر بعض المواقع الصحفية حيث قامت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بالتواصل مع الوزارة وتم تكليف مديرية التربية والتعليم بالمنوفية باتخاذ الاجراءات لإهداء جهاز التابلت لأسرة الطالب المتوفي للاحتفاظ به كلفته إنسانية.