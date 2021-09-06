الإثنين 06 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للحد من المخالفات.. إزالة 95 حالة تعدٍ على المجارى المائية والرياحات

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على المجارى المائية

تنفذ الإدارات المركزية للموارد المائية والري وصيانة المجاري المائية بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.

يأتى ذلك ضمن الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة .

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات ،تضمنت إزالة 95 حالة تعدي فى نطاق محافظات " القليوبية - سوهاج - الدقهلية" ، وذلك ضمن الموجة السابعة عشر من الحملة الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية. 

من جهته قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث والتعديات بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة ومتابعة النظافة التامة لنهر النيل. 

وأوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، حيث تختلف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل.

أطلقت وزارة الموارد المائية والرى أطلقت "حملة إنقاذ النيل" بهدف مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وأن أي تعدٍ على نهر النيل يؤثر سلبًا على توصيل المياه لملايين المواطنين بالمحافظات.
 

نهر النيل وزارة الري إزالة أراضي مخالفات النيابة حملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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