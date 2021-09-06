واشنطن تدين هجوم الحوثيين الأخير على المملكة العربية السعودية
دانت الولايات المتحدة إطلاق جماعة "أنصار الله" الحوثية صاروخا باليستيا على المنطقة الشرقية في السعودية، "ما أدى إلى إصابة طفل وطفلة سعوديين و تضرر منازل سكنية".
و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الأخبارية الفرنسية ، أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في بيان، أن "الهجوم هذا غير مقبول على الإطلاق"، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تهدد حياة المدنيين في المملكة.
و أضاف: "نحث الحوثيين مرة أخرى على الموافقة على وقف شامل لإطلاق النار على الفور و وقف هذه الهجمات و الهجمات العابرة للحدود داخل اليمن، لاسيما هجومهم على مأرب، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية و إطالة أمد الصراع".
و تابع قائلا: "يجب أن يبدأ الحوثيون العمل على حل دبلوماسي سلمي تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع".
و علي صعيد آخر ، قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، إن واشنطن تتوقع دخول أكثر من 50 ألف شخص إلى البلاد عبر الجسر الجوي الأفغاني.
و رجح مايوركاس، في تصريحات صحفية ، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، ارتفاع هذا الرقم، واصفًا إياه بـ "الإخلاء غير المسبوق".
و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الأخبارية الفرنسية أضاف مايوركاس، و ذلك خلال المؤتمر الصحفي، أن الولايات المتحدة ساعدت أكثر من 40 ألف شخص على دخول البلاد قادمين من أفغانستان منذ سقوط كابول الشهر الماضي.
و حسب "إيه بي سي نيوز"، فإن ما يقارب 25% من الذين دخلوا الأراضي الأمريكية كانوا مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين، علاوة على الأفغان الذين حصلوا على تأشيرات هجرة خاصة، و الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلنطي "الناتو" كمترجمين فوريين أو بصفة أخرى.