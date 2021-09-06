«تحيا مصر» بالسويس تتسلم 8000 كرتونة مواد غذائية من أبواب الخير

أناب محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، السكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي لتسلم قافلة مساعدات "تحيا مصر"، مساء اليوم، بالساحة المقابلة لاستاد السويس، ضمن فاعليات احتفالية أبواب الخير، التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السويس، الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مواد غذائية من أبواب الخير

وتسلم السكريتر العام خالد سعداوي والسكريتر العام المساعد العميد إيهاب سراج 4 شاحنات تنقل 8000 كرتونة مواد غذائية تمهيدا لتسليمها للجمعية الشرعية وجمعية مصر الخير لتتوليا توزيعها على الأسر المستحقة.

مواد غذائية من أبواب الخير

مواد غذائية من أبواب الخير

وفحص سعداوي محتويات الكرتونة التي وزنت 11 كيلو جرام من المواد الغذائية المتنوعة من زيت وحبوب ومكرونة.

مواد غذائية من أبواب الخير

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إننا نجتمع اليوم في رحاب اليوم العالمي للعملِ الخيري، الذي قررت هيئة الأمم المتحدة عام 2012 أن يكون عيدًا سنويًا يذكرنا بالدور الحيوي لأعمالنا الخيرية، لدعم أهالينا في ربوع مصر كلها، ومساندة أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلينا، بدون قيد أو شرط أو تمييز من أي نوع، فالعمل الخيري هو الوجه الحقيقي للإنسانية.

مواد غذائية من أبواب الخير

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هيئة الأمم المتحدة وضعت هذا التاريخ، وحفرته ضمن أجندة الأحداث والمناسبات الدولية، لتأصيل الوعيِ بأهمية الأعمالِ الخيرية واستدامتها، والتي تستقي روافدها من المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية جنبًا إلى جنب مع حس المواطنة النشطة والفعالة، الذي يجعل المصريين جميعًا ينتفضون لمؤازرة المحتاجين والتضامن معه.

مواد غذائية من أبواب الخير

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية أبواب الخير المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الاحد.

مواد غذائية من أبواب الخير

وتحدث رئيس الوزراء عن الفقر قائلًا: “إن الفقر يحرم البشر جميعًا من أبسط حقوقهم المتمثلة في الغذاء والمسكن والتعليم والرعاية الصحية، كما يولد مجتمعًا قليل الإبداع والتطور”.

مواد غذائية من أبواب الخير

وأكد أن الفقر يؤثر على الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وكافٕ لتدمير مجتمعات بأكملها وتهديد استقرارها ونجاحها من خلال انتشار الأمراض والأوبئة وزيادة أعداد الوفيات، ويأتي العمل الخيري بهدف إلى تحقيق الخير ونشر التكافل والتضامن الاجتماعي بيننا، للمحافظة على تعزيز دور القيم الدينية والأخلاق الحميدة في النهوض بالمجتمعات.