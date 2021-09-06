عرض «فرقة رضا» يرفع لافتة «كامل العدد» فى احتفالات بورسعيد

في إطار فعاليات اختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت لافتة « كامل العدد»، شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عرضًا لفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية على مسرح المركز الثقافي.

جاء ذلك بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحشد كبير من الجمهور.

فرقة رضا خلال العرض



وأشادت «عبد الدايم» بمستوى الفرقة وأداء عارضوها، مؤكدة أن مشاركة فرقة رضا في احتفالات عاصمة الثقافة المصرية يأتي ضمن خطط التعريف بالفلكلور الشعبي في مختلف ربوع الوطن، حيث أنها من علامات القوى الناعمة المصرية، مشيرة إلى نجاحها على مدار أكثر من ٦٠ عامًا في صون أحد أشكال الموروث الثقافي.

فرقة رضا خلال العرض

وتضمنت الاحتفالية فيلمًا تسجيليًا عن تاريخ فرقة رضا ونشأتها، أعقبه مجموعة مختارة من أهم التابلوهات التي منحتها شهرتها وارتبطت بذكريات زمن الفن الجميل في أذهان الكثيرين وتميزت بالتناغم الذهني والحركي والملابس التقليدية، كان منها «الشمعدان، الدحية، غزل في الريف، الأقصر بلدنا، الفلاحين، الإسكندراني، التنورة، التحطيب، الكرنبة، النوبة»، وغيرها.

فرقة رضا خلال العرض

يشار إلى أن وزارة الثقافة تنظم 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية في احتفالات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية انطلقت مارس الماضي، ويشارك فيها جميع القطاعات، وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالتعاون مع المحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض في مجالات المسرح، والسينما، والموسيقى والغناء، والفنون الشعبية والاستعراضية، ومعارض الكتاب والفن التشكيلي والخط العربي، والندوات والحلقات البحثية والصالونات الثقافية، وورش عمل للحرف التراثية والورش الفنية والأدبية في الشعر والقصة، وغيرها، إلى جانب جولات تعريفية بالتاريخ المعماري والعمراني ببورسعيد وقناة السويس والمعالم الأثرية بالمدينة.