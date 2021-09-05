الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 14% زيادة فى الصادرات المصرية للدول العربية خلال شهر

الصادرات
الصادرات

واصلت الصادرات المصرية للدول العربية ارتفاعها لتسجل 694.3 مليون دولار خلال شهر مايو الماضى 2021، مقابل 609.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 85 مليون دولار بنسبة  13.9% ، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أشار جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع الصادرات المصرية للسعودية لـ 177.1 مليون دولار شهر مايو 2021، مقابل 93.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، يليها الصادرات للإمارات بقيمة 68.5 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 224.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

أضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر لليبيا بلغت 59.4 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 34.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه،  كما بلغت الصادرات للسودان 56.4 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 15.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وارتفعت الصادرات المصرية لباقى الدول العربية لـ 332.9 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 242.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمـة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو  2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية  بنسبة  96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة   81.4٪، فواكة طازجة بنسبة  70.9 ٪.

بينما انخفضت  قيمة صـادرات بعض السلع خلاا شهر مايو 2021  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (اسمده  بنسبه 48.1 ٪ ، منتجات ألبان بنسبة 29.2 %، أثاث بنسبة 19.8 ٪، مستحضرات عطور وتجميل  بنسبة 9.4 ٪، نتيجة انخفاض واردات خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4 ٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة  بنسبة  16.8 ٪، لحوم بنسبة  48.6 ٪ محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7 ٪.

الاحصاء صادرات مصر واردات الدول العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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