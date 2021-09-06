تطهير بيارات الصرف الصحى استعدادا لموسم تساقط الأمطار بمطروح (صور)

قام قطاع الصرف الصحي بشركة مياه مطروح بأعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وشبكات وشنايش تصريف مياه الأمطار بكل من شارع شكري القوتلي وشارع علم الروم، وذلك بناءً علي تعليمات الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.

تطهير شبكات الصرف الصحي بمطروح

وأوضحت شركة مياه مطروح، أنه مازالت الأعمال مستمرة استعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة لتطهير بيارات الصرف الصحي الخاصة بالمحطات، بالإضافة إلى تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف وشنايش تصريف مياه الأمطار والتأكد من مدى الجاهزية والفاعلية لاستقبال كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار.

تطهير شبكات الصرف الصحي بمطروح

وأشارت إلى مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى والكباش وسيارات نقل المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة وسيارة السيول على مستوى المحافظة، بجانب الطلمبات المتنقلة ذات سعات مختلفة، والبدالات ذات سعات النقل والسرعة العالية للدفع بها إلى المناطق الساخنة.

تطهير شبكات الصرف الصحي بمطروح

وكان الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، قد أكد على استعداد الشركة بكافة المعدات وفرق الأزمات والطوارئ ومدي جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة، ومراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى والكباش، وسيارات نقل المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة .

تطهير شبكات الصرف الصحي بمطروح

وأكد على جاهزية جميع محطات الصرف الصحي، والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، وأن الإدارة العامة للصرف الصحي بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور أبرزها تطهير بيارات الصرف الصحي الخاصة بالمحطات، بالإضافة إلى تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف، والبدء في تطهير كافة شنايش الأمطار والتأكد من مدي الجاهزية والفاعلية لاستقبال كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار.

تطهير شبكات الصرف الصحي بمطروح

تطهير شبكات الصرف الصحي بمطروح

تطهير شبكات الصرف الصحي بمطروح

تطهير شبكات الصرف الصحي بمطروح