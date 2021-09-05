وزير الرى يستعرض مستجدات تأهيل المساقى بالأراضى القديمة فى الدلتا

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى مع المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، لاستعراض ومناقشة موقف تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، ومنها مشروعات تاهيل الترع وخطة تأهيل المساقى الخاصة بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا.



واستعرض وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع، خطة تأهيل المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية القديمة بمنطقة دلتا النيل بداية من محافظة القليوبية، بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.



وأكد أن رؤية وزارة الموارد المائية والرى الحالية تستهدف تحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى في الأراضى الزراعية؛ للحد من إهدار المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.



وشدد الدكتور عبدالعاطي، على ضرورة الالتزام التام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال وضبط الجودة وضرورة زيادة معدلات الاداء لإنجاز المشروع، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على أعمال تأهيل الترع وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة سواء لمشروع تأهيل الترع أو تأهيل المساقى الخاصة فى ست محافظات هى "الفيوم والإسكندرية والقليوبية والدقهلية وأسيوط، والمنوفية" بهدف ترشيد استهلاك المياه بالأراضي القديمة بدلتا النيل، حيث تم الانتهاء من أعمال تأهيل 19 ألف كيلو مترا من المساقى.



كما أكد أهمية إلقاء الضوء على النماذج الناجحة في التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث لتمثل دافعاً للمزيد من المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث، والاستفادة من جهود المزارعين الذين قاموا بالتحول لاستخدام أنظمة الري الحديث بأراضيهم بتوعية المزارعين المحيطين بهم فى المحافظات المنفذ بها المشروع القومى.