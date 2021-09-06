الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمن المنوفية يتمكن من القبض على المتسببين فى وفاة مسن خلال فض مشاجرة

حبس
حبس

تمكنت مباحث المنوفية من القبض على المتهمين في قضية مقتل مسن أثناء فض مشاجرة، حيث تمكنت مباحث شبين الكوم من كشف غموض ما نشر عبر أحد الحسابات الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حول مقطع فيديو يتضمن مشاجرة بأحد الشوارع الكائنة بمركز شبين الكوم بالمنوفية. 


وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطار من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد القبض على المتسببين وهم باحث قانوني ونجله، في قتل مسن أثناء مشاجرة وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من استهداف المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

 

وبالانتقال والفحص لهوية المجني عليه، حيث تم سؤال زوجته، التي اتهمت كلا من «باحث قانوني ونجله الحاصل على دبلوم»، وكلاهما مقيم بالعنوان ذاته، واتهمتهما بالتعدي على زوجها بدفعه وسقوطه أرضا، أثناء فضه مشاجرة بين نجلهما، والمتهم الثاني «نجل الأول»، لخلافات سابقة بينهما، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في القضية. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

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