حبس مسجل خطر وزوجته لقتلهما صاحب مزرعة بالبحيرة

قرر المستشار مصطفى غنام، وكيل النائب العام بنيابة وادى النطرون بمحافظة البحيرة حبس مسجل خطر وزوجته، أربعة أيام على ذمة التحقيقات لقتلهما صاحب المزرعة التي يعملان بها، من أجل الاستلاء على السيارة الخاصة بالمجنى عليه والأموال الموجودة معه.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تمكنت من كشف غموض العثور على جثة تاجر خضراوات موثوق اليدين والقدمين في مزرعة بالبحيرة.

ونجح ضباط المباحث في مديرية أمن البحيرة، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة تاجر خضروات بإحدي المزراع بوادي النطرون، موثوق اليدين وتم ضبط الجناة مرتكبي الجريمة.

ترجع أحداث الواقعة حينما تلقى مأمور مركز شرطة وادى النطرون بمديرية أمن البحيرة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة المركز ، موثوق اليدين والقدمين وأسفل رأسه وسادة عليها آثار دماء وبها عدة جروح.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجني عليه وتبين أنه (تاجر خضروات ومقيم بمحافظة شمال سيناء وله محل إقامة آخر بالإسماعيلية، كما تبين إستئجاره مزرعة بدائرة المركز، كما أسفرت الجهود أن وراء إرتكاب الواقعة عامل بمزرعة المجنى عليه "له معلومات جنائية"، زوجته "ربة منزل"، مقيمان بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما الواقعة عقب استدراجهما المجنى عليه لمسكنهما مُستغلاً الأول عمله بالمزرعة حيث عقدا العزم وبيتا النية على التخلص منه والإستيلاء على سيارته وأمواله.

بتاريخ الواقعة حضر المجنى عليه لمسكنهما، وقام الأول بمباغتته وضربه على رأسه بمطرقة حديدية، وإستعان بالثانية وقاما بتقيده والتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياه، ثم قاما بنقله بإستخدام سيارته ، وألقياه بمكان العثور.

كما أضاف الأول بتخلصه من الأوراق الخاصة بإثبات هوية المجنى عليه وتراخيص السيارة وهاتفه المحمول بإلقائها بإحدى المجارى المائية، وأرشدا عن (سيارة المجنى عليه – مبلغ مالى خاص بالمجنى عليه - الأداة المستخدمة فى الواقعة).

وتحرر المحضر اللازم وتم العرض علي النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.