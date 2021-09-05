«صناعة المعلومات»: توقعات بنمو حجم الاستثمارات الحكومية بالقطاع لـ60 مليارًا

يستهدف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% عام ٢٠٢٥ وزيادة القدرة التصديرية للقطاع لتصل إلى 6 مليارات دولار.

وقال المهندس وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوقعا أن تتجاوز حجم الاستثمارات الحكومية بالقطاع الـ ٦٠ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وتابع رئيس الغرفة في تصريح لـ"الدستور" أن استراتيجية وزارة الاتصالات للمشروعات القومية تشمل استكمال تنفيذ خطة مصر الرقمية، والتي تشمل تفعيل منظومة التحول الرقمي وبناء شبكة الفايبر وتوصيل مليون منزل بالريف بالإنترنت وميكنة الجامعات الحكومية ومشروع رقمنة المستشفيات الحكومية والجامعية الكبيرة .

وأشار "جاد" إلى أن هناك مشروعا لبناء القدرات والكوادر البشرية وبناء مراكز إبداع مصر الرقمية وتنفيذ منظومة الخدمات الحكومية المميكنة وبناء مدينة المعرفة الرقمية، موضحا أن أهمية ضخ القطاع الخاص استثمارات موازية أخرى لتتجاوز إجمالي الاستثمارات الكلية المتوقعة ١٠٠ مليار جنيه.

وأوضح أن استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في بناء مصر الرقمية بتطوير البنية التحتية، وتعزيز الشمول الرقمي والمالي ودعم بناء القدرات وتشجيع الابتكار وضمان الأمن المعلوماتي.