الأحد 05 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إشادة بأداء درة.. أولى حلقات «غالية» تثير إعجاب مواقع التواصل

درة
درة

أشعلت الحلقة الأولى من حكاية غالية التي تلعب بطولتها درّة كثير من ردود الأفعال الإيجابية على منصات التواصل الاجتماعي حيث توالت الإشادات بالحلقة وبأداء الفنانة التونسية وأنهم ينتظرون بقية الحلقات بحماسة كبيرة.

الحكاية من إنتاج مها سليم وبطولة درة التي تلعب دور غالية والحكاية بعنوان "غالية " وهو اسم شخصيتها في العمل. 

241430087_395912401920262_7012108684355339458_n
تعليقات الجمهور

المسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاً وتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها غالية تعزف وتدرس الموسيقى تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغيّر نظرتها للحياة ومن تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم ويشارك درة بطولتها كل من مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة وتخرجها شيرين عادل.

241195097_221041083327606_8386324350758042996_n
تعليقات الجمهور

تعليقات الجمهور
تعليقات الجمهور
تعليقات الجمهور
تعليقات الجمهور
تعليقات الجمهور
تعليقات الجمهور
تعليقات الجمهور
تعليقات الجمهور
تعليقات الجمهور
تعليقات الجمهور
تعليقات الجمهور
تعليقات الجمهور
إطلالات درة ازياء الفنانه درة الحصول على قوام درة الفنانة التونسية درة الفنانة درة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

الأكثر قراءة

تحقيقات انقلاب «أتوبيس شرم الشيخ»: السرعة الزائدة وراء وقوع الكارثة

منع حسن شاكوش من الغناء لأجل غير مسمى

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2021.. تعرف على التفاصيل الكاملة الآن

الباز: أدعو القادرين بتخصيص نسبة من دخلهم والتبرع لـ«تحيا مصر»

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ثيودوراكيس.. الفنان والموقف

محمد مرعي

تحديث القوة الناعمة المصرية

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

صور

مراحل صناعة الفحم (صور)

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

محطة تل أبيب

المزيد

بـ 3 لغات.. الرئيس الإسرائيلى يعلق على مكالمته مع الرئيس السيسى

وزير الخارجية الإسرائيلى يزور روسيا للمرة الأولى

والدته من مصر.. إسرائيل تصادق على تعيين سفيرها الجديد فى أمريكا