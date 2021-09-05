إشادة بأداء درة.. أولى حلقات «غالية» تثير إعجاب مواقع التواصل

أشعلت الحلقة الأولى من حكاية غالية التي تلعب بطولتها درّة كثير من ردود الأفعال الإيجابية على منصات التواصل الاجتماعي حيث توالت الإشادات بالحلقة وبأداء الفنانة التونسية وأنهم ينتظرون بقية الحلقات بحماسة كبيرة.

الحكاية من إنتاج مها سليم وبطولة درة التي تلعب دور غالية والحكاية بعنوان "غالية " وهو اسم شخصيتها في العمل.

تعليقات الجمهور

المسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاً وتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها غالية تعزف وتدرس الموسيقى تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغيّر نظرتها للحياة ومن تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم ويشارك درة بطولتها كل من مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة وتخرجها شيرين عادل.

تعليقات الجمهور

تعليقات الجمهور

تعليقات الجمهور

تعليقات الجمهور

تعليقات الجمهور

تعليقات الجمهور