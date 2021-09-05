بـ 3 لغات.. الرئيس الإسرائيلى يعلق على مكالمته مع الرئيس السيسى

أعرب يتسحاق هيرتسوج الرئيس الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى، على جهوده من أجل إحلال السلام.

هيرتسوج يشكر الرئيس السيسي

وقال الرئيس الإسرائيلي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "‏رئيس مصر عبد الفتاح السيسي اتصل بي الآن ليهنئ إسرائيل بعيد رأس السنة والأعياد اليهودية".

وتابع، باللغات العربية و العبرية والإنجليزية: "تحدثنا حول المواضيع والمصالح المشتركة للدولتين الجارتين، وشكرت الرئيس المصري على دوره المهم في إحلال الاستقرار والسلام في المنطقة واتفقنا على مواصلة الاتصالات بيننا".

السيسي يهاتف الرئيس الإسرائيلي

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم مع إسحاق هيرتسوج الرئيس الاسرائيلي، للتهنئة بتوليه منصبه الجديد، وكذلك بمناسبة رأس السنة العبرية

وأوضح بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس هيرتزوج عبر عن امتنانه لتهنئة السيد الرئيس وكذلك عن تقديره لدور مصر الفاعل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بقيادة سيادته.



كما تناول الاتصال كذلك بحث بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلاً عن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء المخاطر المحيطة بالمنطقة، بالإضافة إلى جهود إعادة إحياء مباحثات السلام.