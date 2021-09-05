الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

من الواحات

نائبة التنسيقية: طفرة بالمشروعات التنموية في الواحات بتوجيهات الدولة المصرية

النائبة غادة علي
النائبة غادة علي

قامت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأحد، بزيارة ميدانية للواحات البحرية بالجيزة، بحضور وفد رسمي من قيادات برنامج رواد مصر 2030 بوزارة التخطيط، لبدء أنشطة تعزيز سبل التنمية المستدامة في منطقة الواحات البحرية. 

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النائبة غادة علي 

أضافت النائبة غادة علي أن الزيارة تضمنت عدة لقاءات مع أهالى الواحات وعمال المناجم للاستماع لمطالبهم ومعرض نتائج طلبات الإحاطة السابقة التى تقدمت بها في مجلس النواب، كما تضمنت جولتها أيضًا زيارة قرى "الحارة ومنديشة والقصر"، لافتتاح مراكز الشباب بها بعد التجديدات التى نفذتها وزارة الشباب بناء على الطلبات السابقة للنائبة. 

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النائبة غادة علي 

وعقدت "علي" اجتماعًا موسعًا مع قيادات الواحات البحرية في مختلف القطاعات، إضافة للمجلس العرفي، للتنسيق ووضع خطة تنفيذ وإقامة مهرجان التمور، بما يحقق الفائدة المرجوة لجميع مجالات الحياة بالواحات من سياحة واستثمار وصناعة وتجارة وتدريبات على الصناعات المرتبطة بالتمور كمشروعات صغيرة 

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النائبة غادة علي 

أشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن الزيارة تتضمن عقد مؤتمر لشباب الواحات لبدء تدريبات ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن مبادرة المليون ريادي التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمختلف محافظات الجمهورية برئاسة الدكتورة غادة خليل مسئول مشروع رواد 2030 بالوزارة، موضحة أنها تعمل على التنسيق لعقد شراكات بين الوزارات والهيئات المعنية لتوفير الدعم المادى واللوجستي والخبرات والمهارات اللازمة لرفع مستوى شباب الواحات وتمكينهم اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا بما يكفل لهم حياة كريمة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية التي تدعم الشباب بشكل غير مسبوق، لافتة إلى أن الواحات البحرية تستحق أن تكون أكبر المدن الاقتصادية بحلول عام 2030 بعد تنفيذ ما هو مخطط لها. 

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النائبة غادة علي 

وطالبت الدكتورة غادة علي مؤسسات المجتمع المدني بالتوجه للواحات والمناطق النائية بمختلف المحافظات المصرية لتنفيذ مشروعات وخدمات حقيقية تمس المواطن المصري، موضحة أن تلك المناطق هي بيئة خصبة للمشروعات التنموية نظرًا لما تتمتع به من مقومات طبيعية وثروات وخيرات بحاجة فقط للتوجيه والتدريب.

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النائبة غادة علي 

النائبة غادة علي
النائبة غادة علي
النائبة غادة علي
النائبة غادة علي
النائبة غادة علي
النائبة غادة علي
النائبة غادة علي
النائبة غادة علي
مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين زيارة ميدانية واحات البحرية الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

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