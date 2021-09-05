الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير الاتصالات: ربط 32 ألف مبنى حكومي بـ«الفايبر» بـ6 مليارات جنيه

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن هناك اهتمام كبير بتحسين البنية التحتية للاتصالات، ويجري حاليا نشر شبكة الفايبر “كابلات الألياف الضوئية” في المحافظات بهدف رفع كفاءة خدمات الإنترنت.

وأوضح الوزير في تصريح لـ “الدستور” أنه يجري ربط 32 ألف مبنى حكومي باستثمارات تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه تم ربط 13 ألفا، ومن المقرر الانتهاء من 11 آخرين خلال العام المالي الجاري.

وأكد وزير الاتصالات أنه من المقرر الانتهاء من جميع المباني خلال العام 2023، لافتا إلى أن هذه الشبكة ستؤدي إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل عملية التواصل بي الجهات المختلفة دون أي مشاكل ولن تسمع جملة “السيستم واقع” مرة أخرى.

وأشار إلى أن خطة وزارة الاتصالات تستهدف الانتهاء من المرحلة الأولي لمدينة المعرفة الرقمية بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية العام الجاري بهدف بدء العام الدراسي الجديد بجامعة مصر المعلوماتية ما سيحقق جزء من خطة الدولة لبناء القدرات البشرية للشباب من خلال توفير كليات متخصصة في مجالات المستقبل كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وزير الاتصالات الفايبر شبكة مصر التحول الرقمي المشروعات التكنولوجية

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وائل لطفي

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