بعد «سمكري البني آدمين».. ما هو العلاج الطبيعي والأمراض التي تحتاج له؟

"سمكري البني آدمين".. اسم تردد كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تحذير النقابة العامة للعلاج الطبيعى، المواطنين من التعامل مع المدعو "يوسف خيري" وشهرته “سمكرى البنى آدمين”، لانتحاله صفة أخصائى العلاج الطبيعى، وإلقاء أجهزة الأمن القبض عليه.

بدورها، ترصد “الدستور” في تقريرها لتوعية المواطنين بما هو العلاج الطبيعي والأمراض التي تحتاج له

ما هو العلاج الطبيعي؟

العلاج الطبيعي هو أحد فروع الطب التي لا تحتاج على الجراحة، أو تناول للإدوية، فهو يعمل على ترتيب العضلات وتنظيم الجهاز الحركي لجسم الإنسان.

في العلاج الطبيعي، يقوم الطبيب المختص بالتفاعل مع المريض، لتحديد المشكلات التي توثر على الجهاز الحركي لجسم الإنسان، من خلال تقييم الوظائف الجسدية الغير طبيعية والمرتبطة ببعض الإصابات أو الإعاقات أو الأمراض.

ويمكن الحصول على جلسات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والمراكز المؤهلة لذلك والتي تخضع لرقابة وزارة الصحة والهيئات الحكومية.

من الشخص الذي يمارس مهنة العلاج الطبيعي؟

يعتبر العلاج الطبيعي احد فروع كليات الطب، لذا فمن المفترض أن الشخص الذي يقوم بمثل هذه العلاجات أن يكون طبيب حاصل على مؤهل عالي من كلية الطب، بالإضافة إلى ترخيص من قبل الهيئات المسئولة عن الصحة.

ما هي الأمراض التي تحتاج إلى علاج طبيعي؟

الحالات القلبية الرئوية مثل: مرض الرئة ألانسدادي المزمن والتليف الكيسي، متلازمة النفق، بالإضافة إلى المشاكل الناجمة عن إصابات الملاعب والرياضة بشكل عام.

كما أن العلاج الطبيعي يحتاجه بعض الأشخاص المصابين بالسكتة الدماغية، إصابات الحبل الشوكي، مرض باركنسون، التصلب المتعدد، بالإضافة إلى إصابات الدماغ.

ويتضمن العلاج الطبيعي بعض من أمراض الأطفال مثل التأخر في النمو، والشلل الدماغي، والحثل العضلي، بالإضافة إلى إصابات العضلات والعظام.